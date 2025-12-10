Quem viaja mais rápido no espaço: 3I/Atlas ou a Voyager?

O visitante intergaláctico 3I/Atlas continua a viagem, ou melhor, a corrida pelo Sistema Solar. Isso porque o forasteiro impressiona os astrônomos com a velocidade de cerca de 221 mil km/h (61km por segundo). É a maior velocidade já registrada entre os cometas interestelares que já visitaram nossa vizinhança.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mas será que esse corpo cósmico consegue vencer as mais ágeis criações humanas na corrida espacial?

Para disputar esse duelo, um outro objeto espacial que alcançou a fronteira interestelar é um forte concorrente: a sonda Voyager 1. Há quase 50 anos em viagem, a nave alcançou espaço sideral em 2012, enquanto a irmã um pouco mais lenta, Voyager 2, realizou o feito em 2018. Elas são os primeiros dispositivos a operar fora da heliosfera, ou seja, uma espécie de “bolha” gigante formada por partículas de vento solar que envolve todo o nosso Sistema.

É de fora dessa bolha que veio o 3I/Atlas. De forma simplificada, ele faz o inverso do caminho percorrido pelas sondas, de fora para dentro da heliosfera.

Apesar de equipamentos velozes, a Voyager 2 viaja a cerca de 15km por segundo (55 mil km por hora), enquanto a 1 chega perto de 17km por segundo (61 mil km por hora). Já o cometa opera em uma velocidade de 61 km por segundo, mais que o triplo das sondas e a maior já registrada por um visitante no Sistema Solar.

Em parte, essa supervelocidade está relacionada a um fenômeno chamado de “estilingue gravitacional”, segundo a Nasa. Isso quer dizer que as nebulosas e estrelas que o 3I/Atlas já visitou deram impulso para que ele se mova mais e mais rápido.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Quanto mais tempo o corpo cósmico viajar pelo espaço, mais velocidade ele vai ganhar. Mas essa velocidade é fruto de bilhões de anos de órbita, algo inimaginável para os dispositivos humanos. De todo modo, fica o questionamento: será que conseguiremos lançar ao espaço uma sonda tão veloz quanto o 3I/Atlas? E quanto tempo ela vai precisar vagar pelo universo até chegar a essa velocidade?