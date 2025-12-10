InícioCiência e Saúde
EXPLORAÇÃO ESPACIAL

Quem viaja mais rápido no espaço: 3I/Atlas ou a Voyager?

O cometa interestelar alcança velocidade impressionante de 61km por segundo, mas será que ele consegue vencer as mais ágeis criações humanas na corrida espacial?

Imagem do 3I/ATLAS em novembro de 2025 - (crédito: ESA/Juice/NavCam)
Imagem do 3I/ATLAS em novembro de 2025 - (crédito: ESA/Juice/NavCam)

O visitante intergaláctico 3I/Atlas continua a viagem, ou melhor, a corrida pelo Sistema Solar. Isso porque o forasteiro impressiona os astrônomos com a velocidade de cerca de 221 mil km/h (61km por segundo). É a maior velocidade já registrada entre os cometas interestelares que já visitaram nossa vizinhança. 

  • 3I/Atlas: cientistas rastreiam os últimos 10 milhões de anos do cometa

Mas será que esse corpo cósmico consegue vencer as mais ágeis criações humanas na corrida espacial? 

Para disputar esse duelo, um outro objeto espacial que alcançou a fronteira interestelar é um forte concorrente: a sonda Voyager 1. Há quase 50 anos em viagem, a nave alcançou espaço sideral em 2012, enquanto a irmã um pouco mais lenta, Voyager 2, realizou o feito em 2018. Elas são os primeiros dispositivos a operar fora da heliosfera, ou seja, uma espécie de “bolha” gigante formada por partículas de vento solar que envolve todo o nosso Sistema. 

É de fora dessa bolha que veio o 3I/Atlas. De forma simplificada, ele faz o inverso do caminho percorrido pelas sondas, de fora para dentro da heliosfera. 

Apesar de equipamentos velozes, a Voyager 2 viaja a cerca de 15km por segundo (55 mil km por hora), enquanto a 1 chega perto de 17km por segundo (61 mil km por hora). Já o cometa opera em uma velocidade de 61 km por segundo, mais que o triplo das sondas e a maior já registrada por um visitante no Sistema Solar. 

Em parte, essa supervelocidade está relacionada a um fenômeno chamado de “estilingue gravitacional”, segundo a Nasa. Isso quer dizer que as nebulosas e estrelas que o 3I/Atlas já visitou deram impulso para que ele se mova mais e mais rápido. 

Quanto mais tempo o corpo cósmico viajar pelo espaço, mais velocidade ele vai ganhar. Mas essa velocidade é fruto de bilhões de anos de órbita, algo inimaginável para os dispositivos humanos. De todo modo, fica o questionamento: será que conseguiremos lançar ao espaço uma sonda tão veloz quanto o 3I/Atlas? E quanto tempo ela vai precisar vagar pelo universo até chegar a essa velocidade? 

