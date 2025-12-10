Polvo ultrarraro aparece em praia na Escócia e assusta banhista

Um banhista que caminhava pela praia de Collieston, em Aberdeenshire, na Escócia, levou um susto ao encontrar, na areia, um polvo de características extremamente incomuns. Com ventosas grandes, ele foi identificado como um raríssimo polvo-de-sete-braços, espécie de águas profundas nunca registrada viva. A identificação só foi possível após consulta em diversas instituições científicas, devido à singularidade do animal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao se deparar com a criatura, o homem acionou a equipe da Reserva Natural Nacional de Forvie. “Nunca vimos ventosas tão grandes. São muito maiores do que as observadas em polvos comuns”, disse Catriona Reid, gerente da reserva, à BBC.

Alguns biólogos foram até o local e registraram o animal em fotos, que foram enviadas ao departamento de zoologia da Universidade de Aberdeen e a outros centros de pesquisa. Após a análise, concluíram que se tratava de um septópode, também conhecido como polvo-bolha, um dos maiores do planeta.

A espécie pode atingir mais de 3 metros de comprimento, segundo o site LiveScience, e costuma habitar regiões do oceano abaixo dos 500 metros de profundidade. Em quatro décadas, apenas quatro exemplares vivos foram observados em todo o mundo.