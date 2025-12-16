InícioCiência e Saúde
Cohousing, a nova forma de morar em comunidades sustentáveis

Iniciativa une colaboração, sustentabilidade e apoio mútuo como alternativa aos desafios das grandes cidades

O cohousing consiste em um sistema habitacional compartilhado, onde algumas áreas são comunitárias - (crédito: Reprodução/ Wikimedia Commons)

Nos últimos tempos, o conceito de cohousing tem ganhado cada vez mais adeptos em diferentes países e  Brasil não está de fora. O modelo habitacional consiste em uma forma diferente de viver em comunidade, combinando moradias individuais com áreas coletivas, que são planejadas para estimular a convivência e a cooperação entre os moradores.

Criado na Dinamarca na década de 1960, o  conceito de cohousing surgiu como resposta a desafios urbanos como o isolamento social, o alto custo de vida e a falta de apoio comunitário, especialmente entre famílias, amigos, ou pessoas que vivem sozinhas.

Neste modelo de comunidade, cada morador tem a própria casa ou apartamento equipado com áreas básicas e essenciais como quartos e banheiros. Os outros cômodos como cozinha, lavanderia, horta, áreas de lazer e salas de convivência, são de uso comunitário.

O cohousing é planejado de forma participativa, e os futuros moradores costumam se envolver desde a idealização do projeto até a definição das regras de convivência. As decisões, em geral, são tomadas de maneira colaborativa, reforçando valores como solidariedade, sustentabilidade e apoio mútuo.

Esse estilo de moradia compartilhada é uma alternativa relevante para enfrentar algumas questões sociais, como o envelhecimento da população e a busca por mais qualidade de vida nas cidades. Para idosos, o modelo oferece maior segurança, companhia e autonomia, enquanto para os mais jovens, é uma oportunidade de dividir os custos.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite

 

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 16/12/2025 17:50
