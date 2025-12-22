O chá para desinchar depois dos exageros cometidos no Natal

O chá verde é uma interessante opção para desinchar após os excessos de Natal - (crédito: Pexels)

Com a chegada do Natal, vai crescendo também a expectativa para o momento da ceia. A fartura de comidas e bebidas é um dos momentos mais aguardados por boa parte dos brasileiros, porém, é preciso ter cuidado para evitar que os excessos consumidos na festa não venham a causar algum mal-estar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Os perigos ocultos do suco de laranja que ninguém te contou

Depois de se empanturrar na fartura da ceia natalina, é comum que as pessoas busquem diferentes formas para se aliviar e desinchar. De acordo com a nutricionista do Raissa Pinheiro, do Hospital Sírio-Libanês, além de bons ajudantes na hora da digestão, alguns chás podem ser úteis também na questão do desinchaço.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O chá verde, por exemplo, é conhecido por “desinchar” as pessoas. A bebida pode ser considerada um diurético natural, sendo rico em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, que melhoram a saúde intestinal. O chá verde também tem cafeína, o que faz aumentar a produção de urina e consequentemente o número de vezes em que se vai ao banheiro.

Raissa aponta também que, além do chá, outros métodos podem ser adotados para diminuir o inchaço. “Um bom hábito é após a ceia, fazer de 10 a 15 minutos de caminhada leve, isso ajuda a movimentar os gases”, disse a nutricionista.

Raissa também destaca que nenhum chá é milagroso, e que para reduzir os impactos causados pela comilança na ceia de Natal, é preciso levar algumas medidas em conta.

Leia também: O chá que melhora a dor de cabeça e alivia o estresse

“Sugiro que as refeições sejam feitas com atenção plena à comida, mastigando devagar, que é a primeira etapa da digestão no nosso corpo. Isso ajuda, pois você entrega o alimento mais triturado para o estômago digerir”, completou a especialista.

Raissa destaca também que um bom hábito, é fazer uma breve caminhada leve de 10 a 15 minutos, o que ajuda a movimentar os gases.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais Ciência e Saúde Chás ideais para combater os excessos após a ceia de Natal

Chás ideais para combater os excessos após a ceia de Natal Ciência e Saúde Canetas emagrecedoras: o que acontece quando você para de usar?

Canetas emagrecedoras: o que acontece quando você para de usar? Ciência e Saúde Por que amamos cachorros, segundo a ciência