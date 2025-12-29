Calor intenso traz risco para saúde de bebês e crianças, diz especialista

Temperaturas acima de 30 °C, especialmente quando associadas à alta umidade, já representam risco real à saúde infantil - (crédito: FreePik)

Bebês e crianças pequenas estão entre os mais vulneráveis ao calor intenso, e temperaturas acima de 30ºC já podem representar riscos reais à saúde infantil, principalmente quando há exposição direta ao sol ou a ambientes abafados. Ao Correio, a especialista Juliana Sobral, pediatra na Maternidade Brasília, da Rede Américas, reforça a importância de redobrar os cuidados em dias mais quentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a médica, os pequenos sofrem mais com o calor porque ainda não conseguem regular bem a própria temperatura corporal. "Bebês e crianças sofrem mais com o calor porque o sistema de termorregulação ainda é imaturo. Eles suam menos, perdem menos calor pela pele, têm o metabolismo mais acelerado e maior proporção de água corporal, o que facilita a desidratação. Além disso, dependem totalmente do adulto para hidratação, uso de roupas adequadas e permanência em ambientes frescos", explica.

Juliana afirma que, em períodos de calor extremo, o organismo infantil pode reagir de forma rápida. "Temperaturas acima de 30ºC, especialmente com alta umidade, já representam risco real, principalmente em situações de exposição direta ao sol ou pouca oferta de líquidos. O calor excessivo pode causar desidratação, brotoejas, insolação, queda de pressão, mal-estar e até convulsões febris em crianças predispostas", diz.

É recomendado que pais e responsáveis fiquem atentos a sintomas precoces de desidratação, como boca a lábios secos, choro sem lágrimas, diminuição das fraldas molhadas, urina escura, sonolências ou irritabilidade, pele menos elástica e moleira mais funda.

"Em dias muito quentes, é fundamental oferecer líquidos com frequência, manter ambientes ventilados, evitar o sol entre 10h e 16h e nunca deixar crianças em carros fechados. Febre sem sinais de infecção durante ondas de calor pode indicar insolação e exige atendimento imediato, especialmente em crianças com doenças crônicas, prematuras ou em uso de medicamentos."

Caso viralizado

Um vídeo gravado em Balneário Camboriú (SC) circulou nas redes sociais na quarta-feira (25/12). Nas imagens, policiais militares orientam um casal a retirar um bebê da praia, onde a criança estava em um carrinho sob forte sol. Naquele dia, as temperaturas ultrapassaram os 30ºC.

Em entrevista à Crescer, a jornalista Bruna Froehner, que registrou a cena, relatou que banhistas e um guarda-vidas tentaram conversar com os responsáveis antes de acionar a Polícia Militar.

"Estava muito quente, fazia mais de 30 °C, e nem nós estávamos aguentando. Era sol do meio-dia, e todo mundo ficou indignado", contou.

Os policiais orientaram que o som alto utilizado pelo casal fosse desligado e que a criança fosse retirada do sol. Após alguns minutos, o casal deixou o local.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Bruna Froehner Schmitt (@brufroehner)