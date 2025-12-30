Os 7 sinais silenciosos que o corpo dá antes de um AVC

A dor de cabeça súbita e intensa pode ser um dos sinais de alerta menos óbvios para um Acidente Vascular Cerebral (AVC). - (crédito: Rawpixel via Freepik)

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a primeira causa de morte e incapacidade no Brasil, mas o corpo frequentemente emite alertas antes que o quadro se agrave. Embora sintomas como paralisia facial e dificuldade para levantar um braço sejam amplamente conhecidos, existem sinais mais sutis que podem surgir horas ou até dias antes de um evento maior.

Reconhecer esses avisos silenciosos é fundamental para procurar ajuda médica imediata, o que aumenta significativamente as chances de recuperação e reduz o risco de sequelas graves. Muitos desses sinais são ignorados ou confundidos com problemas de saúde menos urgentes, como cansaço ou enxaqueca.

Ignorar essas manifestações pode ser perigoso. O tempo é um fator crítico no tratamento do AVC: para o tipo isquêmico, o mais comum, a janela para tratamento com melhores resultados é de até 4 horas e meia após o início dos sintomas. A ação rápida ao identificar qualquer um desses sinais pode salvar uma vida e reduzir drasticamente as sequelas. Fique atento a mudanças repentinas e sem causa aparente no funcionamento do seu corpo.

Sinais de alerta que você não deve ignorar

Além dos sintomas clássicos, alguns sinais menos óbvios podem indicar que o fluxo sanguíneo para o cérebro está comprometido. Conheça sete deles:

Dor de cabeça súbita e intensa: Diferente de uma dor de cabeça comum, ela surge de repente e é descrita por muitos como a "pior dor da vida". Não há uma causa aparente, como estresse ou sinusite, e analgésicos comuns podem não fazer efeito.

Visão turva ou dupla: A perda súbita de visão em um ou ambos os olhos, ou a percepção de imagens duplas, pode ser um sinal de alerta. Muitas vezes, esse sintoma é temporário, o que leva a pessoa a não procurar ajuda.

Tontura e perda de equilíbrio: Uma sensação repentina de vertigem, dificuldade para caminhar ou falta de coordenação, sem motivo claro, pode indicar um problema neurológico. A pessoa pode sentir que o ambiente está girando ou ter dificuldade em se manter de pé.

Confusão mental repentina: Dificuldade para entender o que os outros dizem, desorientação ou problemas para formular pensamentos de maneira coerente são sinais importantes. A pessoa pode parecer subitamente confusa ou incapaz de realizar tarefas simples.

Fraqueza ou dormência em um lado do corpo: Embora a paralisia seja um sintoma clássico, uma fraqueza ou formigamento súbito e inexplicável no rosto, braço ou perna também exige atenção imediata, mesmo que seja leve.

Dificuldade para falar ou articular palavras: A fala pode se tornar "arrastada" ou a pessoa pode ter dificuldade para encontrar as palavras certas. Isso indica que a área do cérebro responsável pela linguagem pode estar sendo afetada.

Soluços persistentes: Embora raro, um ataque de soluços que surge de repente e não para pode ser um sintoma de AVC, especialmente em mulheres. Ocorre quando o derrame afeta o centro respiratório do cérebro.

Como fazer um teste rápido? Use a escala SAMU

Para um reconhecimento rápido dos sinais mais comuns de um AVC, profissionais de saúde recomendam a escala SAMU. Peça para a pessoa: Sorrir (verifique se um lado do rosto está caído), Abraçar (veja se consegue levantar os dois braços) e cantar um trecho de uma Música (observe se a fala está arrastada ou confusa). Se notar qualquer um desses problemas, é Urgente ligar para o socorro (192).

