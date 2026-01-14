Jogos ajudam crianças a aprender matemática

Jogos de tabuleiro com números ajudam a melhorar o desenvolvimento das habilidades matemáticas de crianças pequenas, é o que revela um novo estudo do Instituto Hedco de Práticas Educacionais Baseadas em Evidências, da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos. Conforme a pesquisa publicada ontem, na revista Review of Educational Research, apenas algumas sessões curtas, de 10 minutos, trazem benefício duradouro.

Para a pesquisa, os autores avaliaram 18 estudos que envolveram uso de jogos de tabuleiro com números e habilidades matemáticas iniciais em crianças da pré-escola até o segundo ano do ensino fundamental. "Escolhemos esse tema porque as habilidades matemáticas iniciais são um forte indicador do sucesso escolar futuro das crianças, e os jogos de tabuleiro com números são fáceis de usar e acessíveis", afirma a professora associada de pesquisa no Centro de Ensino e Aprendizagem da Faculdade de Educação da Universidade de Oregon, Gena Nelson.

A revisão revelou que, ao usar esses jogos, as crianças têm 76% de chances de melhorar o raciocínio numérico. Essa habilidade inclui capacidades como contar em ordem e entender que o último número falado se refere ao total de objetos no conjunto.

Conforme os cientistas, as conclusões do trabalho são muito relevantes para educadores e pais que procuram atividades comprovadamente eficazes para ajudar os alunos, bem como para familiares e mentores que desejam se divertir com as crianças em suas vidas enquanto apoiam seu aprendizado.

Atividades adaptáveis

"Estamos testando um conjunto de jogos numéricos originais, livros de histórias com temas matemáticos e sugestões de conversação sobre matemática para serem usados em casa com pais de crianças de 3 a 5 anos com deficiência", disse Marah Sutherland, pesquisadora associada do Centro de Ensino e Aprendizagem da Universidade de Oregon. "Algo que aprendemos com nossa meta-análise foi a necessidade de que as atividades matemáticas iniciais sejam altamente adaptáveis, considerando a prontidão das crianças para aprender sobre diferentes números."

Ela destacou ainda que integraram essas características ao design de seus próprios jogos de tabuleiro com números. Assim os cientistas buscam oferecer diferentes níveis e desafios matemáticos opcionais para os pais incorporarem, dependendo das habilidades de seus filhos. "A resposta dos pais sobre o uso das atividades matemáticas adaptáveis em casa com seus filhos com diversas necessidades de aprendizagem tem sido extremamente positiva", reforçou Sutherland.



