Vacina contra herpes-zóster pode retardar envelhecimento

A vacinação contra herpes-zóster não só protege contra a doença infecciosa, como pode contribuir para um envelhecimento biológico mais lento em adultos mais velhos, de acordo com um novo estudo da Escola de Gerontologia Leonard Davis da Universidade do Sul da Califórnia (UCS). A pesquisa observacional — não estabelece uma relação de causa e efeito — baseia-se em dados de 3,8 mil pessoas com 70 anos ou mais.

Segundo os autores, mesmo controlando outras variáveis sociodemográficas e de saúde, aqueles que receberam a vacina contra herpes-zóster apresentaram, em média, um envelhecimento biológico geral mais lento em comparação com indivíduos não vacinados. Também chamada de cobreiro, a doença é causada pelo mesmo vírus da catapora (varicela-zóster), reativado após anos de dormência. O risco é maior para pessoas com 50 anos ou mais e pessoas imunocomprometidas.

Embora as vacinas sejam projetadas para proteger contra infecções agudas, pesquisas recentes destacaram uma possível conexão entre imunizantes para adultos e menores riscos de demência e outras doenças neurodegenerativas. "Esse estudo contribui para as evidências emergentes de que as vacinas podem desempenhar um papel na promoção do envelhecimento saudável, modulando sistemas biológicos além da prevenção de infecções", disse Jung Ki Kim, primeira autora do estudo.

Em média, os indivíduos vacinados apresentaram níveis de inflamação significativamente menores, envelhecimento epigenético e transcriptômico (alterações na forma como os genes são transcritos em RNA usado para criar proteínas) mais lento e pontuações compostas de amadurecimento biológico mais baixas. "Embora os mecanismos biológicos exatos ainda precisem ser compreendidos, o potencial da vacinação para reduzir a inflamação a torna uma adição promissora a estratégias mais amplas voltadas para a promoção da resiliência e o retardo do declínio relacionado à idade", acredita Kim.

Os autores ressaltam que são necessárias mais pesquisas para replicar e ampliar os resultados. Concluem, porém, que "o estudo contribui para um crescente conjunto de trabalhos que sugerem que as vacinas podem desempenhar um papel nas estratégias de envelhecimento saudável, além da simples prevenção de doenças agudas".