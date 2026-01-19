Enamed: confira os 10 cursos com melhor e pior desempenho no país

Jéssica Andrade

Os resultados do Enamed servirão como instrumento para orientar políticas públicas, aprimorar a regulação do ensino de medicina direcionar ações de supervisão - (crédito: Pexels)



O primeiro ranking nacional do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), divulgado pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira (19/1), evidenciou grandes diferenças no desempenho dos cursos de medicina avaliados em todo o país. A prova classificou as graduações em uma escala de 1 a 5, de acordo com o percentual de concluintes que atingiram a proficiência mínima definida pelo MEC.

Entre os 10 cursos com melhor desempenho, todos com conceito máximo (5), concentram-se instituições que apresentaram elevados índices de proficiência entre os estudantes, indicando domínio consistente de conhecimentos e competências essenciais para o exercício da medicina. Na outra ponta, os 10 cursos com pior desempenho, enquadrados no conceito 1, registraram percentuais muito baixos de proficiência, cenário considerado crítico pelo ministério.

Segundo o MEC, os resultados do Enamed servirão como instrumento para orientar políticas públicas, aprimorar a regulação do ensino de cursos de medicina e direcionar ações de supervisão. Cursos com desempenho insuficiente poderão ser submetidos a medidas como termos de compromisso, restrição de vagas ou suspensão de novos ingressos, enquanto aqueles com melhor desempenho passam a ser referência na avaliação da formação médica no país.



ENADE MEDICINA 2025 — 10 cursos com melhor desempenho (CONCEITO 5)



Universidade do Distrito Federal (UnDF) — Brasília/DF

* Inscritos: 78

• Participantes: 78

• Proficiência: 75

• Percentual: 0,962

• Conceito Enade: 5



Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) — Campinas/SP

* Inscritos: 118

• Participantes: 118

• Proficiência: 113

• Percentual: 0,958

• Conceito Enade: 5



Universidade de São Paulo (USP – Ribeirão Preto) — Ribeirão Preto/SP

* Inscritos: 96

• Participantes: 95

• Proficiência: 90

• Percentual: 0,947

• Conceito Enade: 5



Universidade de São Paulo (USP – São Paulo) — São Paulo/SP

* Inscritos: 173

• Participantes: 172

• Proficiência: 162

• Percentual: 0,942

• Conceito Enade: 5



Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) — Belo Horizonte/MG

* Inscritos: 312

• Participantes: 306

• Proficiência: 286

• Percentual: 0,935

• Conceito Enade: 5



Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) — Porto Alegre/RS

* Inscritos: 138

• Participantes: 137

• Proficiência: 127

• Percentual: 0,927

• Conceito Enade: 5



Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) — São Paulo/SP

* Inscritos: 127

• Participantes: 126

• Proficiência: 116

• Percentual: 0,921

• Conceito Enade: 5



Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) — Florianópolis/SC

* Inscritos: 106

• Participantes: 106

• Proficiência: 97

• Percentual: 0,915

• Conceito Enade: 5



Universidade Federal do Paraná (UFPR) — Curitiba/PR

* Inscritos: 281

• Participantes: 261

• Proficiência: 238

• Percentual: 0,912

• Conceito Enade: 5



Universidade Federal do Ceará (UFC) — Fortaleza/CE

* Inscritos: 145

• Participantes: 143

• Proficiência: 130

• Percentual: 0,909

• Conceito Enade: 5



Enamed 2025 — 10 cursos de medicina com pior desempenho (Conceito 1)



Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) — Caxias/MA

* Inscritos: 26

• Participantes: 26

• Proficiência: 4

• Percentual: 0,154

• Conceito Enade: 1



Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAR) — Parnaíba/PI

* Inscritos: 120

• Participantes: 120

• Proficiência: 18

• Percentual: 0,150

* Conceito Enade: 1



Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) — Araguaína/TO

* Inscritos: 43

• Participantes: 43

• Proficiência: 7

• Percentual: 0,163

• Conceito Enade: 1



Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) — Barreiras/BA

* Inscritos: 62

• Participantes: 61

• Proficiência: 11

• Percentual: 0,180

• Conceito Enade: 1



Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) — Uruguaiana/RS

* Inscritos: 69

• Participantes: 69

• Proficiência: 13

• Percentual: 0,188

• Conceito Enade: 1



Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) — Rondonópolis/MT

* Inscritos: 33

• Participantes: 31

• Proficiência: 6

• Percentual: 0,194

• Conceito Enade: 1



Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) — Macapá/AP

* Inscritos: 21

• Participantes: 20

• Proficiência: 4

• Percentual: 0,200

• Conceito Enade: 1



Universidade Federal de Catalão (UFCAT) — Catalão/GO

* Inscritos: 64

• Participantes: 60

• Proficiência: 13

• Percentual: 0,217

• Conceito Enade: 1



Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) — Cajazeiras/PB

* Inscritos: 37

• Participantes: 35

• Proficiência: 8

• Percentual: 0,229

• Conceito Enade: 1



Universidade Federal do Tocantins (UFT) — Palmas/TO

* Inscritos: 37

• Participantes: 35

• Proficiência: 8

• Percentual: 0,229

• Conceito Enade: 1