Enamed: confira os 10 cursos com melhor e pior desempenho no país

O primeiro ranking nacional do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), divulgado pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira (19/1), evidenciou grandes diferenças no desempenho dos cursos de medicina avaliados em todo o país. A prova classificou as graduações em uma escala de 1 a 5, de acordo com o percentual de concluintes que atingiram a proficiência mínima definida pelo MEC.
Entre os 10 cursos com melhor desempenho, todos com conceito máximo (5), concentram-se instituições que apresentaram elevados índices de proficiência entre os estudantes, indicando domínio consistente de conhecimentos e competências essenciais para o exercício da medicina. Na outra ponta, os 10 cursos com pior desempenho, enquadrados no conceito 1, registraram percentuais muito baixos de proficiência, cenário considerado crítico pelo ministério.
Segundo o MEC, os resultados do Enamed servirão como instrumento para orientar políticas públicas, aprimorar a regulação do ensino de cursos de medicina e direcionar ações de supervisão. Cursos com desempenho insuficiente poderão ser submetidos a medidas como termos de compromisso, restrição de vagas ou suspensão de novos ingressos, enquanto aqueles com melhor desempenho passam a ser referência na avaliação da formação médica no país.
ENADE MEDICINA 2025 — 10 cursos com melhor desempenho (CONCEITO 5)
Universidade do Distrito Federal (UnDF) — Brasília/DF
* Inscritos: 78
• Participantes: 78
• Proficiência: 75
• Percentual: 0,962
• Conceito Enade: 5
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) — Campinas/SP
* Inscritos: 118
• Participantes: 118
• Proficiência: 113
• Percentual: 0,958
• Conceito Enade: 5
Universidade de São Paulo (USP – Ribeirão Preto) — Ribeirão Preto/SP
* Inscritos: 96
• Participantes: 95
• Proficiência: 90
• Percentual: 0,947
• Conceito Enade: 5
Universidade de São Paulo (USP – São Paulo) — São Paulo/SP
* Inscritos: 173
• Participantes: 172
• Proficiência: 162
• Percentual: 0,942
• Conceito Enade: 5
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) — Belo Horizonte/MG
* Inscritos: 312
• Participantes: 306
• Proficiência: 286
• Percentual: 0,935
• Conceito Enade: 5
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) — Porto Alegre/RS
* Inscritos: 138
• Participantes: 137
• Proficiência: 127
• Percentual: 0,927
• Conceito Enade: 5
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) — São Paulo/SP
* Inscritos: 127
• Participantes: 126
• Proficiência: 116
• Percentual: 0,921
• Conceito Enade: 5
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) — Florianópolis/SC
* Inscritos: 106
• Participantes: 106
• Proficiência: 97
• Percentual: 0,915
• Conceito Enade: 5
Universidade Federal do Paraná (UFPR) — Curitiba/PR
* Inscritos: 281
• Participantes: 261
• Proficiência: 238
• Percentual: 0,912
• Conceito Enade: 5
Universidade Federal do Ceará (UFC) — Fortaleza/CE
* Inscritos: 145
• Participantes: 143
• Proficiência: 130
• Percentual: 0,909
• Conceito Enade: 5
Enamed 2025 — 10 cursos de medicina com pior desempenho (Conceito 1)
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) — Caxias/MA
* Inscritos: 26
• Participantes: 26
• Proficiência: 4
• Percentual: 0,154
• Conceito Enade: 1
Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAR) — Parnaíba/PI
* Inscritos: 120
• Participantes: 120
• Proficiência: 18
• Percentual: 0,150
* Conceito Enade: 1
Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) — Araguaína/TO
* Inscritos: 43
• Participantes: 43
• Proficiência: 7
• Percentual: 0,163
• Conceito Enade: 1
Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) — Barreiras/BA
* Inscritos: 62
• Participantes: 61
• Proficiência: 11
• Percentual: 0,180
• Conceito Enade: 1
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) — Uruguaiana/RS
* Inscritos: 69
• Participantes: 69
• Proficiência: 13
• Percentual: 0,188
• Conceito Enade: 1
Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) — Rondonópolis/MT
* Inscritos: 33
• Participantes: 31
• Proficiência: 6
• Percentual: 0,194
• Conceito Enade: 1
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) — Macapá/AP
* Inscritos: 21
• Participantes: 20
• Proficiência: 4
• Percentual: 0,200
• Conceito Enade: 1
Universidade Federal de Catalão (UFCAT) — Catalão/GO
* Inscritos: 64
• Participantes: 60
• Proficiência: 13
• Percentual: 0,217
• Conceito Enade: 1
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) — Cajazeiras/PB
* Inscritos: 37
• Participantes: 35
• Proficiência: 8
• Percentual: 0,229
• Conceito Enade: 1
Universidade Federal do Tocantins (UFT) — Palmas/TO
* Inscritos: 37
• Participantes: 35
• Proficiência: 8
• Percentual: 0,229
• Conceito Enade: 1
