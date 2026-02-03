Quatro em cada 10 casos de câncer são evitáveis, diz OMS

O estudo, publicado na revista Nature antes do Dia Mundial do Câncer, indica que 37,8% dos novos casos identificados em 2022, cerca de 7,1 milhões, estavam relacionados a causas evitáveis. - (crédito: Arquivo/MS)

Cerca de quatro em cada dez casos de câncer estão ligados a causas evitáveis, como consumo de tabaco ou álcool, infecções e poluição do ar, segundo uma estimativa divulgada nesta terça-feira(3) pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (Iarc), da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O estudo, publicado na revista Nature antes do Dia Mundial do Câncer, indica que 37,8% dos novos casos identificados em 2022, cerca de 7,1 milhões, estavam relacionados a causas evitáveis.

A importância dos riscos evitáveis é destacada por especialistas em saúde pública e oncologia, e este trabalho busca medir melhor o impacto desses fatores no surgimento de cânceres. Outros estudos se concentram na mortalidade.

A última edição da "carga global de doenças" da OMS considera que 44% das mortes por câncer no mundo são causadas por fatores evitáveis, mas não incluía os agentes infecciosos, alertam os cientistas na Nature.

Foram examinados 30 fatores de risco evitáveis, como tabaco, álcool, índice de massa corporal elevado, inatividade física, poluição do ar, radiação ultravioleta e, pela primeira vez, nove infecções cancerígenas.

Com base em dados de 185 países e 36 tipos de câncer, o estudo aponta o tabaco como a principal causa evitável de câncer em escala mundial, responsável por 15% dos novos casos, acima das infecções (10%) e do consumo de álcool (3%).

Quase metade dos cânceres evitáveis no mundo, tanto em homens quanto em mulheres, concentra-se em três grupos de câncer: pulmão, estômago e colo do útero.

Os diferentes tipos de câncer de pulmão estão principalmente ligados ao tabagismo e à poluição do ar; os de estômago são atribuídos em grande parte a uma infecção pela bactéria Helicobacter pylori, e o de colo do útero, majoritariamente, ao Vírus do Papiloma Humano (HPV).

No entanto, há diferenças importantes entre homens e mulheres, assim como entre regiões do mundo.

A proporção de cânceres evitáveis também é maior entre homens do que entre mulheres.

Entre os homens em todo o mundo, o tabagismo representa cerca de 23% dos novos casos de câncer, acima das infecções (9%) e do álcool (4%).

Entre as mulheres, as infecções totalizaram 11% dos casos novos, acima do tabagismo (6%) e do índice de massa corporal elevado (3%).

Em todo o planeta, os cânceres evitáveis entre as mulheres variavam de 24% dos casos novos no norte da África e na Ásia ocidental a 38% na África subsaariana.

Entre os homens, a proporção mais elevada foi encontrada na Ásia oriental (57%) e a mais baixa na América Latina e no Caribe (28%).