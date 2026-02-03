InícioBrasil
Morre frei Sérgio Antônio Görgen, fundador do PT e MST, aos 70 anos

Religioso foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadore, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Ele também era um dos dirigentes do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte e lembrou que o frei o visitava quando esteve preso em Curitiba - (crédito: Eduardo Matysiak/PT)
Frei Sérgio Antônio Görgen morreu nesta terça-feira (3/2), aos 70 anos. O religioso foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Görgen também atuou como deputado estadual pelo Rio Grande do Sul entre 2002 e 2006.

O Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), no qual era um dos dirigentes, destacou em nota que Frei Sérgio foi “mais do que um dirigente; foi um pastor que escolheu o ‘cheiro das ovelhas’ e o barro das trincheiras”. Segundo o movimento, seu legado de soberania alimentar e dignidade camponesa continuará vivo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte e lembrou que o frei o visitava quando esteve preso em Curitiba, na Operação Lava-Jato. Lula afirmou que Frei Sérgio ajudou a atravessar os momentos difíceis com força e esperança e destacou sua trajetória marcada por lutas e greves de fome em defesa da agricultura familiar.

O PT também divulgou nota de pesar, afirmando que Frei Sérgio foi exemplo de luta pelo povo do campo, reforma agrária e soberania alimentar. Segundo o partido, sua trajetória mostrou fé e coragem em busca de um Brasil mais justo.

O BNDES reconheceu o trabalho de Frei Sérgio em favor dos pequenos agricultores, da agricultura familiar e da redução das desigualdades sociais. Para a instituição, sua trajetória contribuiu para construir um desenvolvimento mais justo e sustentável no Brasil.

A causa da morte e informações a respeito do velório e enterro não foram divulgadas até a última atualização da matéria.

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 03/02/2026 13:51 / atualizado em 03/02/2026 13:51
