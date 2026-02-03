Morre frei Sérgio Antônio Görgen, fundador do PT e MST, aos 70 anos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte e lembrou que o frei o visitava quando esteve preso em Curitiba - (crédito: Eduardo Matysiak/PT)

Frei Sérgio Antônio Görgen morreu nesta terça-feira (3/2), aos 70 anos. O religioso foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Görgen também atuou como deputado estadual pelo Rio Grande do Sul entre 2002 e 2006.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), no qual era um dos dirigentes, destacou em nota que Frei Sérgio foi “mais do que um dirigente; foi um pastor que escolheu o ‘cheiro das ovelhas’ e o barro das trincheiras”. Segundo o movimento, seu legado de soberania alimentar e dignidade camponesa continuará vivo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte e lembrou que o frei o visitava quando esteve preso em Curitiba, na Operação Lava-Jato. Lula afirmou que Frei Sérgio ajudou a atravessar os momentos difíceis com força e esperança e destacou sua trajetória marcada por lutas e greves de fome em defesa da agricultura familiar.

O PT também divulgou nota de pesar, afirmando que Frei Sérgio foi exemplo de luta pelo povo do campo, reforma agrária e soberania alimentar. Segundo o partido, sua trajetória mostrou fé e coragem em busca de um Brasil mais justo.

O BNDES reconheceu o trabalho de Frei Sérgio em favor dos pequenos agricultores, da agricultura familiar e da redução das desigualdades sociais. Para a instituição, sua trajetória contribuiu para construir um desenvolvimento mais justo e sustentável no Brasil.

A causa da morte e informações a respeito do velório e enterro não foram divulgadas até a última atualização da matéria.