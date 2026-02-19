Terapia hormonal não aumenta mortalidade, indica estudo

Um estudo dinamarquês com cerca de 800 mil mulheres, publicado no The British Journal of Medicine (BMJ), concluiu que a terapia hormonal na menopausa (TRH) não está associada a um risco aumentado de morte. Os resultados corroboram as diretrizes atuais que recomendam o tratamento para mulheres que entraram recentemente nesse estágio reprodutivo, apresentam sintomas moderados a graves e não têm contraindicações, afirmam os pesquisadores.

A terapia hormonal da menopausa pode ajudar a aliviar sintomas como ondas de calor, distúrbios do sono, alterações de humor e depressão. No entanto, segundo o artigo, seu uso tem diminuído constantemente nas últimas duas décadas, principalmente devido a preocupações com a segurança. Os autores argumentam também que faltam evidências práticas sobre o efeito da TRH na mortalidade.

Para abordar essa questão, os pesquisadores utilizaram registros nacionais dinamarqueses para rastrear mulheres nascidas entre 1950 e 1977. O acompanhamento começou no 45º aniversário de cada uma e terminou em 31 de julho de 2023. Doze por cento do total de participantes adquiriram uma prescrição para terapia hormonal na menopausa e 47.594 (5,4%) morreram de causas diversas.

O risco de morte entre aquelas com histórico ou uso atual de TRH foi 54,9 óbitos por 10 mil pessoas-ano, em comparação com 35,5 mortes por 10 mil para mulheres que nunca utilizaram. a terapia. No entanto, nenhuma diferença significativa na mortalidade foi observada quando os autores consideraram fatores potencialmente influentes, como idade, número de filhos, escolaridade, renda, país de nascimento e condições preexistentes, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares.

Duração

A investigação sobre a duração do uso não encontrou aumento do risco de morte, mesmo após 10 anos ou mais de uso. Além disso, não foram encontradas diferenças entre os grupos para causas específicas de óbito, como doenças cardíacas, acidente vascular cerebral ou câncer.

Além disso, mulheres submetidas a ooforectomia bilateral entre 45 e 54 anos por razões não cancerosas apresentaram um benefício significativo de sobrevida ao utilizarem terapia hormonal na menopausa, correspondendo a um risco de morte 27%-34% menor do que participantes do mesmo grupo que não foram tratadas. Os pesquisadores, do Hospital Universitário de Copenhague, destacam que o estudo é observacional e, por isso, não implica uma relação de causa e efeito.



