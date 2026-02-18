Carnaval 2026 bate recorde histórico com mais de 65 milhões de foliões

Rio de Janeiro (RJ) contou com cerca de 8 milhões de participantes, alta ocupação hoteleira (98%) e receita próxima de R$ 5,7 bilhões - (crédito: Roberto Moreyra / Riotur)

O carnaval 2026 no Brasil está prestes a entrar para a história como a edição com maior número de participantes de todos os tempos, segundo dados divulgados pelo Ministério do Turismo. Com estimativas que superam 65 milhões de foliões nas ruas de norte a sul do país, a folia brasileira projeta um salto de 22% em relação a 2025, impulsionando a atividade turística e a economia nacional.

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, comemorou os números e classificou o Carnaval de 2026 como “um dos maiores e melhores da história”, destacando que o aumento no fluxo de turistas comprova a importância da festa para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Nas principais cidades carnavalescas, o movimento também tem sido extraordinário, , reforçando a magnitude da festa em diferentes regiões. Juntos, os principais destinos durante as festividades concentraram mais de 32 milhões de foliões. São Paulo (SP) liderou em público, com cerca de 16,5 milhões de foliões, gerando impacto econômico superior a R$ 7 bilhões. Já Rio de Janeiro (RJ) contou com cerca de 8 milhões de participantes, alta ocupação hoteleira (98%) e receita próxima de R$ 5,7 bilhões.

No Nordeste, Recife (PE) e Olinda (PE) reuniram mais de 7,6 milhões de foliões, com forte crescimento de turistas internacionais, um aumento de 49% no fluxo de foliões de outros países. O tradicional carnaval de Salvador (BA) recebeu mais de 8 milhões de pessoas nas festas de rua, gerando movimentação de aproximadamente R$ 2 bilhões.

Impacto econômico e social

Além do recorde de público, o Ministério do Turismo estima que o carnaval de 2026 deve movimentar mais de R$ 18,6 bilhões, o maior volume para o mês de fevereiro desde 2011 — início da série histórica. A alta de 10% frente a 2025 demonstra como a festa impulsiona setores como hotelaria, alimentação, transporte e serviços em geral.

O período carnavalesco também gerou ocupação praticamente máxima em hospedagens e colocou em movimento toda a cadeia produtiva do turismo, beneficiando desde grandes redes hoteleiras até pequenos empreendedores locais, conforme ressaltado por lideranças do setor.

Para o ministro Feliciano, “o Carnaval de 2026 se consolida não apenas como a maior festa popular do planeta, mas como um motor fundamental para o crescimento econômico do Brasil e a inclusão social de milhares de brasileiros”. A festa, além de celebrar a cultura nacional, impulsionou a geração de empregos e a renda em diversos segmentos.