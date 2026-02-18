Menino atingido por escombros de parquinho recebe alta do hospital

Parquinho desaba sobre crianças em condomínio em Vespasiano, na Grande BH. Uma delas morreu e outras quatro ficaram feridas - (crédito: CBMMG/Divulgação)

O menino de 7 anos que foi hospitalizado depois de ser resgatado dos escombros de um pergolado em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebeu alta no início da tarde desta quarta-feira (18/2), segundo os familiares. A irmã, Lorrayne Rabelo Fernandes, morreu no local.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais aqui: Naufrágio em Manaus: adolescente relata como foi salvo pela mãe

Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco crianças com idades entre 4 e 10 anos brincavam em um playground na tarde de terça-feira (17/2) quando a estrutura de madeira do pergolado quebrou próximo à base e desabou. O menino sofreu um corte na cabeça e foi levado ao Hospital Odilon Behrens, necessitando de 22 pontos para fechar o ferimento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Lorrayne teve uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimada, mas morreu no local. As outras três crianças sofreram escoriações leves.

Leia mais aqui: Mulher morre após ser arrastada por enxurrada em SP

O velório de Lorrayne teve início às 13h, no cemitério Parque da Ressurreição, em Vespasiano. O sepultamento está marcado para as 15h.

A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar o caso.