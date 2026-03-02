Eclipse lunar total é esperado nesta terça; saiba onde será visível

Fenômeno astronômico terá cerca de 1h20 de totalidade e ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua - (crédito: Zain JAAFAR / AFP)

Na madrugada de terça-feira (3/3), um dos fenômenos mais aguardados do calendário astronômico volta a tomar o céu: o eclipse lunar total. Durante aproximadamente 1h20, a Lua ficará completamente imersa na sombra da Terra, adquirindo a tonalidade avermelhada que popularmente lhe rendeu o nome de “Lua de Sangue”.

O evento ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham de forma que o planeta bloqueia totalmente a luz solar que normalmente ilumina o satélite natural. Mesmo encoberta, a Lua não desaparece. Parte da luz do Sol é desviada pela atmosfera terrestre e atinge sua superfície, filtrada principalmente nos comprimentos de onda avermelhados — o que explica a coloração intensa e característica.

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), eclipses lunares totais são fenômenos relativamente raros e dependem de condições específicas de alinhamento orbital. Diferentemente dos eclipses solares, podem ser observados a olho nu com segurança, sem necessidade de equipamentos especiais, quando visíveis no local.

Além do impacto visual, o fenômeno costuma mobilizar observatórios, astrônomos e entusiastas, que acompanham cada fase do processo: o início da penumbra, quando a Lua começa a escurecer sutilmente; a entrada na umbra, fase em que a sombra se torna mais evidente; e, por fim, a totalidade, momento em que o satélite fica completamente avermelhado.

Segundo a astrônoma do Observatório Nacional, Josina Nascimento, o fenômeno não poderá ser observado no Brasil. No momento da totalidade a Lua estará abaixo da linha do horizonte para o território brasileiro, o que impede a visualização do eclipse. O alinhamento ocorrerá em um horário em que o satélite natural não estará visível no céu do país, restringindo a observação às regiões onde será madrugada com a Lua acima do horizonte.

Apesar da frustração para os entusiastas, em março, o calendário astronômico de 2026 ainda reserva boas notícias. “Ainda neste ano, haverá um eclipse parcial da Lua na noite de 27 para 28 de agosto, que será visível em todo o Brasil. Esse eclipse será somente parcial, mas será quase total, pois 93% da Lua vai entrar na sombra escura da Terra”, disse Josina.

Embora o eclipse carregue significados simbólicos em diversas culturas e religiões ao longo da história, a ciência explica que se trata de um evento puramente astronômico, resultado da dinâmica previsível entre os corpos celestes. A coloração rubra não está associada a presságios ou alterações físicas na Lua, mas ao comportamento da luz ao atravessar a atmosfera da Terra.

