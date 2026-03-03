O mês do seu nascimento define sua saúde? O que a ciência já sabe

Todos os anos, 340 mil bebês, em média, nascem prematuros no Brasil. No mundo, 15 milhões de crianças nascem prematuramente, por ano.

A ideia de que o mês do seu nascimento pode influenciar sua saúde pode parecer astrologia, mas a ciência tem se dedicado a investigar essa conexão. Longe de qualquer misticismo, a relação está ligada às condições ambientais que a mãe e o bebê enfrentam durante a gestação e nos primeiros meses de vida, que variam significativamente ao longo do ano.

Diversos estudos sugerem que a estação do ano em que uma pessoa nasce pode criar predisposições para certas condições de saúde. Fatores como a exposição à luz solar, a dieta materna sazonal, a temperatura e a prevalência de vírus e alérgenos no ambiente são os principais suspeitos por trás dessas associações estatísticas.

O que explica essa relação?

Um dos elementos mais estudados é a vitamina D. A produção dessa vitamina no corpo depende da exposição da pele à luz solar. Mães que passam os últimos meses de gestação durante o inverno podem ter níveis mais baixos de vitamina D, o que pode impactar o desenvolvimento do feto. Bebês nascidos no inverno ou na primavera também tendem a ter menos exposição solar inicial.

Outro ponto é a alimentação. A disponibilidade de frutas e vegetais frescos varia com as estações, alterando a oferta de nutrientes essenciais durante a gravidez. Além disso, a exposição a infecções virais, como a gripe, é muito mais comum nos meses mais frios, e uma infecção materna pode afetar o sistema imunológico em desenvolvimento do bebê.

Nascidos em março: apresentaram maior risco para certas condições cardíacas, como fibrilação atrial, insuficiência cardíaca congestiva e desordem da válvula mitral.

Nascidos em maio: mostraram o menor risco geral para o desenvolvimento de doenças crônicas.

Nascidos em outubro: tiveram o maior risco geral de desenvolver doenças. Em relação a problemas respiratórios, o maior risco de asma foi associado a nascimentos em julho e outubro.

No campo do desempenho cognitivo, estudos frequentemente apontam que crianças nascidas nos primeiros meses do ano letivo, como setembro no hemisfério norte, tendem a ter vantagens acadêmicas iniciais por serem mais velhas que seus colegas de turma.

É fundamental entender que essas descobertas apontam correlações, e não uma relação de causa e efeito direta. Fatores genéticos, estilo de vida, dieta ao longo da vida e acesso a cuidados médicos têm um peso muito maior na sua saúde do que o mês em que você nasceu. As pesquisas servem mais como um guia para entender como o ambiente inicial pode moldar nossa biologia.

