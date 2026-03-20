Exercícios matutinos são melhores pra saúde, diz estudo

Fazer exercícios pela manhã pode ser mais benéfico do que em outros períodos. A conclusão é de um estudo apresentado ontem na Sessão Científica Anual do Colégio Americano de Cardiologia (ACC.26). Segundo a pesquisa, pessoas que se movimentavam regularmente no início do dia apresentavam uma probabilidade 31% menor de doença arterial coronariana, 18% menos chances de hipertensão arterial e 21% menos risco de problemas de colesterol quando comparadas a quem fazia atividade em outros horários. Além disso, quem gosta de praticar esportes logo após acordar apresentou um risco de diabetes tipo 2 e obesidade 30% e 35% menor, respectivamente.

A pesquisa foi feita com base em registros de saúde e dados de frequência cardíaca de mais de 14 mil pessoas. Embora não esteja claro se a relação entre o horário do exercício e a saúde cardiometabólica é causal ou mediada por outros fatores, os pesquisadores afirmaram que as descobertas podem orientar abordagens para aconselhar pacientes sobre atividade física, com base em uma análise mais detalhada dos comportamentos relacionados ao exercício do que era possível anteriormente.

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Para rastrear picos de atividade, os cientistas identificaram períodos em que os participantes apresentaram frequência cardíaca elevada por 15 minutos consecutivos ou mais. Os pesquisadores então avaliaram o nível de movimentação de cada voluntário em intervalos de 15 minutos ao longo do dia e os agruparam em categorias com base no horário do exercício. Com base em registros de saúde, os pesquisadores analisaram as associações entre o horário da atividade física e hipertensão arterial, diabetes, obesidade e hiperlipidemia.

A equipe também avaliou as taxas de eventos cardiovasculares, como doença arterial coronariana e fibrilação atrial, e levaram em consideração outros fatores de risco relevantes para a saúde cardiovascular, como idade, sexo, nível de renda, nível total de atividade física, duração do sono, consumo de álcool e tabagismo. Em comparação com aqueles que se exercitavam mais tarde no dia, quem se movimentava frequentemente pela manhã apresentavam risco significativamente mais baixo de problemas de saúde. Praticar atividade física entre as 7h e as 8h da manhã foi associado à menor probabilidade de doença arterial coronariana.

Maior vantagem

Conforme o fisiologista especialista em medicina do esporte Fausto Cunha, a principal vantagem do exercício pela manhã é a regulação metabólica logo no começo do dia. "A atividade matutina contrapõe a pressão arterial para hipertensos, aumenta a sensibilidade à insulina e otimiza a oxidação de gorduras ao longo do dia. Mas gosto sempre de frisar que o melhor horário para treinar é 'o que você pode!'. Ajuste sua rotina de forma que você tenha os melhores resultados com as condições e ferramentas que tem hoje."

Jefferson Mattos, cardiologista do esporte do centro de saúde Forlife, no Lago Sul, destaca que a adesão sempre deve ser a prioridade. "Do ponto de vista cardiológico, o melhor exercício é aquele que o paciente consegue manter de forma regular ao longo do tempo. Se a atividade matinal não é viável, seja por rotina, cronotipo ou qualidade do sono, não faz sentido insistir nesse horário." (Isabella Almeida)