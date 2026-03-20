O que significa sonhar com aranhas, segundo a psicologia

A aranha mais velha já registrada no mundo viveu por impressionantes 43 anos, superando o recorde anterior, que pertencia a uma tarântula mexicana de 28 anos - (crédito: Curtin University/Reprodução)

Sonhar com aranhas é mais comum do que muita gente imagina e, quase sempre, vem carregado de significados que misturam crenças populares e questões emocionais profundas.

Na cultura popular, o inseto costuma aparecer como um símbolo meio que incerto, ao mesmo tempo que representa força feminina, proteção e criatividade, também pode estar associado a alertas, desafios e até a sensação de estar preso em alguma situação.

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A psicóloga Andreza Sorrentino explica que, segundo a psicologia, o tipo de emoção sentida sempre será soberana, portanto, não existe uma lógica ou significado absoluto sobre sonhar com algo. Mesmo sonhando com algo bom ou ruim, na psicologia o que vale são os sentimentos.

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“Se o paciente descreve a teia como algo que o impede de andar, essa teia se torna o símbolo perfeito da paralisia que pode ser observada em casos de depressão ou burnout, em que a pessoa mais se mexe para sair de uma situação, mais se enrola nos fios da própria ansiedade e da depressão”, diz.

Ainda assim, do ponto de vista simbólico, a aranha é um dos elementos mais ricos dentro da interpretação. Isso porque ela pode refletir tanto a sensação de estar sendo “capturado” por uma situação quanto um desejo de controle ou manipulação. “Como a aranha tece a própria teia, o sonho pode representar tanto alguém que se sente preso quanto alguém que está tentando controlar algo”, completa Andreza.

A forma como a aranha aparece também faz diferença. Quando surge de maneira ameaçadora, pode indicar conteúdos internos que a pessoa evita encarar. Já em contextos mais tranquilos, o significado pode ser outro: organização, paciência e construção de projetos. “Ver uma aranha trabalhando pode simbolizar que o paciente está começando a organizar a própria vida”, afirma a psicóloga.

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Aracnofobia



Mas nem tudo é simbólico, Andreza reforça que para quem tem medo real de aranhas, o sonho pode ser apenas um reflexo direto da fobia, sem significados ocultos.

Essa ideia também é reforçada pela psicóloga Ana Bodanese, que explica sobre a aracnofobia, que é o medo específico por aranhas, que vem de experiências vividas, sejam elas diretamente pela pessoa, seja por observação.

Ana destaca o peso das experiências individuais. De acordo com ela, o significado dos sonhos varia de pessoa para pessoa, conforme as vivências, memórias e até traumas. “O trauma não depende do tamanho do evento, mas de como cada pessoa reage a ele. Algo incrivelmente impactante para mim pode ser irrelevante para o outro, por isso, a interpretação precisa sempre considerar a história individual”, explica.

Ou seja, enquanto para muitos a aranha pode representar medo ou perigo, para outros, como quem convive com o animal como pet, ela pode aparecer no sonho de forma neutra ou até positiva, como parte do cotidiano.

A psicóloga explica que um sonho recorrente com aranhas pode gerar angústia e merecer atenção clínica, mas a repetição não é, por si só, prova de um conflito psicológico profundo. Assim, diferenciar um sonho simbólico de um recorrente exige avaliar o processo mental da pessoa, suas crenças, experiências passadas, reações no sonho e a compatibilidade das emoções vividas com sua realidade.

No fim das contas, a interpretação dos sonhos vai muito além do símbolo em si, mas da importância do que a aranha é entender como ela aparece, o que ela faz e, principalmente, as emoções que o inseto trazem ao indivíduo.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

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