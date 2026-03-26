Natação desenvolve habilidade cognitiva em crianças pré-escolares

Além de um esporte recreativo, a natação está associada a melhorias significativas na capacidade física e no desempenho cognitivo de crianças em idade pré-escolar, especialmente quando acompanhadas pelos pais. É o que diz um estudo publicado na revista Frontiers in Public Health por pesquisadores da Universidade dos Esportes de Pequim, na China.

O trabalho acompanhou 36 meninos com idades entre 3 e 4 anos, divididos em três grupos: um que praticava exercícios físicos tradicionais, outro que fazia natação de forma independente e um terceiro que nadava com a participação direta dos pais. Durante oito semanas, todos os participantes realizaram atividades físicas duas vezes por semana, em sessões de cerca de 50 minutos.

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Além de um esporte recreativo, a natação está associada a melhorias significativas na capacidade física e no desempenho cognitivo de crianças em idade pré-escolar, especialmente quando acompanhadas pelos pais. É o que diz um estudo publicado na revista Frontiers in Public Health por pesquisadores da Universidade de Esportes de Pequim, na China.

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O trabalho acompanhou 36 meninos com idades entre 3 e 4 anos, divididos em três grupos: um que praticava exercícios físicos tradicionais, outro que fazia natação de forma independente e um terceiro que nadava com a participação direta dos pais. Durante oito semanas, todos os participantes realizaram atividades físicas duas vezes por semana, em sessões de cerca de 50 minutos.

Os resultados chamaram a atenção dos pesquisadores. Embora todas as crianças tenham apresentado melhora na aptidão física — incluindo força, coordenação e flexibilidade — aquelas envolvidas em atividades aquáticas demonstraram ganhos adicionais, sobretudo no equilíbrio. Um dos testes utilizados, a caminhada sobre uma trave de equilíbrio, mostrou que os grupos que nadavam completavam a tarefa mais rapidamente do que os que faziam apenas exercícios em solo.

Mas o dado mais surpreendente, segundo os autores, surgiu na avaliação cognitiva. Os pesquisadores utilizaram uma escala padronizada de inteligência infantil, medindo aspectos como memória, linguagem, raciocínio e percepção. Já na metade do experimento, após quatro semanas, crianças que nadavam com os pais apresentaram escores de QI superiores aos do grupo de exercícios tradicionais.

Ao fim das oito semanas, tanto o grupo de natação independente quanto o acompanhado superaram o grupo controle — com vantagem ainda maior para aqueles que tinham a presença dos pais durante a atividade. Segundo os autores, os resultados reforçam um conceito já conhecido na ciência: o desenvolvimento físico e cognitivo na infância estão profundamente interligados. “A prática de exercícios, especialmente atividades aeróbicas como a natação, estimula não apenas músculos e ossos, mas também o cérebro”, escreveram.