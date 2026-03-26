Estilo de Vida Conheça a origem da bicicleta e curiosidades desse meio de transporte e lazer que só faz bem 4 de junho é o Dia Mundial da Bicicleta. Ter uma data demonstra a importância do veículo. Além de meio de transporte, a bicicleta também é símbolo de liberdade, saúde e sustentabilidade. Por Flipar

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