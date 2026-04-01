O que é a Síndrome da Pessoa Rígida, doença de Céline Dion?

"Não posso fazer simplesmente o que quero. Eu não posso sair, estou presa", diz Celine Dion em depoimento para o documentário. Em maio de 2024, semanas antes da estreia do documentário, a cantora já havia falado sobre a doença em entrevista à Revista Vogue. - (crédito: Divulgação)

O anúncio do retorno de Céline Dion aos palcos colocou em destaque a Síndrome da Pessoa Rígida, uma condição neurológica rara que afastou a cantora das apresentações desde 2022. A doença, de natureza autoimune, afeta o sistema nervoso central e provoca sintomas que impactam severamente a qualidade de vida do paciente.

Essencialmente, a síndrome faz com que o próprio sistema imunológico ataque as células nervosas da medula espinhal e do cérebro. Esse processo interfere na comunicação entre os nervos e os músculos, levando a uma rigidez muscular progressiva e a espasmos dolorosos. A condição é extremamente rara, afetando aproximadamente uma a cada um milhão de pessoas, sendo duas vezes mais comum em mulheres do que em homens.

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Principais sintomas da doença

Os sinais da Síndrome da Pessoa Rígida geralmente se manifestam de forma gradual. O sintoma mais característico é a rigidez muscular, que começa no tronco e no abdômen e, com o tempo, pode se espalhar para os membros, como braços e pernas. Essa rigidez pode deixar a pessoa com uma postura curvada e dificuldade para se movimentar.

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Outro sintoma marcante são os espasmos musculares, que podem ser espontâneos ou desencadeados por estímulos externos, como ruídos inesperados, toques leves ou estresse emocional. Esses espasmos são intensos e podem causar quedas e dores fortes, comprometendo a capacidade de realizar tarefas simples do dia a dia.

Para uma artista como Céline Dion, a síndrome representa um desafio ainda maior. A rigidez afeta os músculos do peito e da garganta, essenciais para o controle da respiração e a produção da voz, tornando o ato de cantar extremamente difícil e imprevisível.

Causas e diagnóstico

A causa exata da síndrome ainda não é totalmente compreendida, mas sabe-se que está ligada à produção de anticorpos que atacam uma enzima chamada descarboxilase do ácido glutâmico (GAD). Essa enzima é fundamental para o controle dos impulsos nervosos nos músculos. O diagnóstico é feito com base nos sintomas clínicos, exames de sangue que detectam esses anticorpos e eletroneuromiografia, um teste que mede a atividade elétrica dos músculos.

Existe tratamento para a Síndrome da Pessoa Rígida?

Ainda não há cura para a Síndrome da Pessoa Rígida, mas existem tratamentos focados em aliviar os sintomas e melhorar a mobilidade do paciente. As abordagens mais comuns incluem o uso de medicamentos para relaxar os músculos e diminuir os espasmos, além de terapias que buscam regular a resposta do sistema imunológico.

A fisioterapia e a terapia ocupacional também desempenham um papel crucial no tratamento, ajudando a manter a flexibilidade e a encontrar novas formas de executar atividades diárias. O objetivo é controlar os sintomas para proporcionar uma vida mais funcional e com menos dor.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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