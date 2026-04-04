Artemis II: astronauta relata sensação de estar "caindo do céu"

O austronauta canadense Jeremy Hansen descreveu a sensação de estar "caindo do céu" enquanto a cápsula Orion avançava em direção à Lua. O relato foi feito neste sábado, durante uma videochamada, quando a tripulação da missão Artemis II já havia ultrapassado o ponto médio entre os dois corpos celestes.

Hansen integra a primeira missão tripulada a sobrevoar a Lula desde o programa Apollo, ao lado dos astronautas Victor Glover, Christina Koch e Reid Wiseman. Segundo ele, a percepção da distância em relação à Terra mudou rapidamente. "Enquanto tirávamos um pequeno cochilo e acordávamos, a Terra já estava tão longe", disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Veja imagens inéditas da Terra divulgadas pela Artemis II rumo à Lua

A sensação mais intensa ocorreu após a chamada "injeção translunar", manobra que coloca a nave em trajetória direta rumo à Lua. "Tive a sensação de que estávamos caindo do céu em direção à Terra. Cheguei a comentar que parecia que íamos nos chocar contra ela. É incrível estava tão perto. Foi realmente fenomenal", disse.

Aos 50 anos, Hansen realiza sua primeira viagem espacial e se tornará o primeiro não norte-americano a orbitar a Lua. Selecionado pela Agência Espacial Canadense em 2009, ele construiu carreira como piloto de caça antes de ingressar no programa espacial.

A chegada às proximidades do satélite natural está prevista para a noite de segunda-feira, aproximadamente cinco dias após o lançamento. Mesmo no ponto mais próximo, a Orion deve manter distância superior a 6,6 mil quilômetros da superfície lunar.