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EXPLORAÇÃO ESPACIAL

Astronautas rumo à Lua estão "na metade do caminho", diz Nasa

"Quando os astronautas chegarem, irão realizar um sobrevoo lunar e coletar observações científicas da superfície da Lua", detalhou a Nasa, em publicação no X

Lua vista ao fundo da cápsula da missão Artemis II - (crédito: Nasa/Divulgação)
Lua vista ao fundo da cápsula da missão Artemis II - (crédito: Nasa/Divulgação)

Os astronautas a bordo da nave Orion já estão "na metade do caminho" rumo à Lua, divulgou Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) no final da noite desta sexta-feira, 3.

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"No momento da publicação deste texto (às 23h da sexta, 3, em Brasília), a missão Artemis II está aproximadamente na metade do caminho até a Lua", escreveu a agência em uma publicação no X (antigo Twitter).

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"Quando os astronautas chegarem, irão realizar um sobrevoo lunar e coletar observações científicas da superfície da Lua", detalhou. A previsão da agência é de que o sobrevoo aconteça na próxima segunda (6/4).

O comandante Reid Wiseman, o piloto Victor Glover e os especialistas em missão Christina Koch e Jeremy Hansen decolaram rumo ao satélite natural da Terra na quarta-feira (1º/4). A Artemis II é a primeira missão tripulada da Nasa ao astro em mais de 50 anos.

 
 
 
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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 04/04/2026 08:14 / atualizado em 04/04/2026 11:18
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