Câncer de próstata: a regra dos 21 que pode salvar a vida do homem

A prevenção do câncer de próstata ganhou uma abordagem inesperada e bem-humorada. Uma campanha da FCancer, organização sem fins lucrativos voltada à detecção precoce da doença, propõe que os homens vejam a própria saúde de uma maneira diferente: o prazer também pode ser preventivo. Incentivar a ejaculação regular se torna, assim, não apenas um ato de prazer, mas uma estratégia que pode contribuir para reduzir o risco de câncer.

Dados recentes reforçam essa ideia. Lorelei Mucci, professora de epidemiologia na Escola de Saúde Pública TH Chan de Harvard e coautora de um estudo sobre câncer de próstata e ejaculação, explicou ao New York Post que sua pesquisa acompanhou mais de 50.000 homens desde 1986. Os resultados indicam que aqueles que ejaculavam 21 vezes ou mais por mês apresentavam entre 19% e 22% menos risco de desenvolver câncer de próstata do que os que tinham frequência menor.

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“O número ‘21 ou mais’ não é um limite biológico rígido, mas uma descoberta de nossa análise estatística robusta”, destacou Mucci. Segundo a especialista, até pequenas reduções de risco foram observadas em homens que ejaculavam apenas oito vezes por mês. “Embora 21 seja o parâmetro que identificamos, a ideia principal é que a ejaculação mais frequente oferece benefícios potenciais maiores.”

O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre homens nos Estados Unidos, atrás apenas do câncer de pele. Aproximadamente um em cada oito homens será diagnosticado ao longo da vida, segundo a Sociedade Americana do Câncer. É também a segunda maior causa de morte por câncer entre homens, perdendo apenas para o câncer de pulmão.





Os mecanismos biológicos exatos ainda não estão totalmente esclarecidos, mas as teorias apontam que a ejaculação frequente pode “eliminar potenciais carcinógenos, reduzir inflamações na próstata ou até influenciar a expressão gênica no tecido prostático normal”, explicou Mucci. “É uma área fascinante, e nossas descobertas foram reforçadas por outros grandes estudos.”

Yael Cohen, cofundadora da FCancer, ressaltou ao portal internacional que o humor é uma ferramenta da campanha, mas o foco principal é educativo. “Usamos o humor porque ele funciona. Mas, depois que a piada é compreendida, o objetivo é o que vem a seguir: fazer o exame, conversar com seu médico e entender seu risco. Suas mãos não substituem o médico; elas te levam até ele.”

Para Cohen, a mensagem central é simples: algo que muitos homens já fazem pode, na verdade, proteger sua saúde. “O que importa é que os homens saibam que algo que provavelmente já fazem pode, na verdade, beneficiar sua saúde. Normalmente, a prevenção se resume ao que você ‘deve’ ou ‘não deve’ fazer. Este é um ‘deveria’ que a maioria das pessoas não se importará de adicionar.”

Mucci reforçou que a pesquisa não se preocupou com a forma de ejaculação, apenas com a frequência. Para ela, campanhas como essa podem incentivar exames de rastreio precoces e frequentes, colocando os homens em melhor posição para cuidar da própria saúde. “Apoio fortemente esta campanha porque ela transforma descobertas científicas robustas em uma conversa que os homens podem realmente ter, quebrando barreiras e incentivando-os a se envolver com a saúde da próstata, entender seus riscos e buscar exames e aconselhamento adequados com seu médico.”

No fim das contas, gozar é apenas metade da batalha, completada pela ida ao médico. “Trata-se de garantir que você esteja fazendo os exames certos, compreendendo seus fatores de risco e conversando com seu médico”, disse Cohen. “Ninguém fará isso por você. Assuma o controle, tanto no sentido divertido quanto no sentido crítico. Coloque sua saúde em suas próprias mãos e depois passe a bola para seu médico para a próxima jogada.”