Administrador da Nasa diz que chance de vida alienígena "é alta"

Em meio ao interesse renovado pelo espaço, o chefe da missão Artemis II e administrador da Agência Espacial Norte-Americana, Jared Isaacman, disse em uma entrevista que as chances de a humanidade não estar sozinha no universo são "bastante altas" — e que essa questão orienta, de forma direta, as decisões científicas da Nasa. Nesta semana, o primeiro voo tripulado à Lua em mais de cinco décadas entrou para a história, levando o ser humano para o ponto mais distante da Terra, a 407 mil km do planeta azul.

À emissora CNN, Isaacman destacou que a pesquisa sobre a existência de vida fora da Terra é um dos pilares da atuação da Nasa. "Nosso trabalho é sair e tentar desvendar os segredos do Universo, e a questão se estamos sozinhos permeia todos os esforços científicos da agência", garantiu.

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Apesar do tom otimista, Isaacman foi cauteloso ao afirmar que nunca foram encontradas evidências diretas de vida extraterrestre. Ainda assim, ele destacou que a vastidão do Universo — estimada em cerca de 2 trilhões de galáxias — torna plausível a descoberta futura de alguma forma de vida fora da Terra.

Novo capítulo

A missão Artemis II simboliza um novo capítulo da exploração espacial. Lançada em 2 de abril, a cápsula Orion colocou em órbita lunar quatro astronautas — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen —, que também fizeram um sobrevoo em forma de oito pelo chamado lado oculto da Lua, impossível de se ver da Terra pelo alinhamento do satélite com o planeta.

Embora o foco imediato seja técnico — como a validação dos sistemas de suporte à vida —, a missão também prepara o terreno para etapas mais ambiciosas. Entre elas, o retorno de astronautas à superfície lunar e a construção de infraestrutura permanente no satélite natural da Terra. Além de explorações científicas, a base lunar deverá servir como um "pit-stop" para futuras incursões humanas em outros planetas: Marte é o primeiro na mira da Nasa.

A cápsula Orion deve pousar amanhã na costa de San Diego, nos Estados Unidos, por volta das 21h (horário de Brasília). Hoje, os quatro astronautas farão uma coletiva de imprensa via rádio, do espaço.