Salário, idade, diploma: Nasa explica detalhes da carreira de astronauta

Com a expectativa para a aterrissagem da missão Artemis II na Terra na noite desta sexta-feira (10/4), a profissão de astronauta despertou o interesse do público. A boa notícia para os curiosos é que a Nasa (a agência espacial norte-americana) não faz segredo sobre os detalhes da carreira.

A própria agência mantém uma página dedicada a sanar as principais dúvidas sobre a profissão. A começar por um ponto crucial: o salário.

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Salário anual

Segundo a Nasa, um astronauta recebe anualmente US$ 152.258 (cerca de R$ 775 mil). A agência ressalta que esse valor refere-se à base de 2024 e que o montante é reajustado anualmente de acordo com a inflação. Sobre a remuneração, a Nasa reforça que, caso o astronauta tenha carreira militar (o que não é obrigatório), os benefícios da patente não são interrompidos.

Formação acadêmica

Outra dúvida recorrente diz respeito à formação acadêmica. De acordo com a agência, não existe um diploma específico, mas o candidato deve ser graduado nas áreas de engenharia, ciências biológicas, física, computação ou matemática.

Idade para ser astronauta

Quanto à faixa etária, a Nasa esclarece que não há restrições e que, desde o início do programa, a média de idade dos selecionados varia entre 26 anos e 46 anos.

Entre outros pontos, a agência pontua que não existe uma universidade que facilite o ingresso na carreira e que experiência prévia não é necessária. Para os interessados, a Nasa disponibiliza um passo a passo para a inscrição, que pode ser conferido neste link.

Acompanhe o retorno da Artemis II à Terra: