Diferentes técnicas de massagem ajudam a reduzir sintomas de estresse pós-traumático

A paciente do estudo de caso apontou a massagem com pedras quentes como uma das mais eficazes no relaxamento - (crédito: Pexels/Divulgação )

A massoterapia pode ajudar a reduzir sintomas de ansiedade em pessoas com transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), segundo um estudo de caso recente publicado na revista International Journal of Therapeutic Massage & Bodywork. A pesquisa analisou os efeitos de diferentes técnicas de massagem em uma paciente com histórico de trauma após sofrer violência doméstica, apontando melhora clínica relevante ao longo do tratamento.

O estudo acompanhou uma mulher de 25 anos diagnosticada com TEPT decorrente de agressões que sofreu dentro da própria casa. Ao longo de seis sessões de massoterapia, realizadas em semanas alternadas, foram aplicadas diferentes técnicas, como liberação miofascial, terapia neuromuscular, ventosaterapia, craniossacral e uso de pedras quentes.



Antes de cada sessão, a paciente respondeu a um questionário utilizado para medir níveis de ansiedade. No início do acompanhamento, ela apresentava quadro considerado grave. Ao final, houve uma redução de oito pontos na escala, passando para nível moderado — uma mudança classificada como clinicamente significativa.

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Relaxamento

Além da melhora nos índices de ansiedade, o estudo também identificou diminuição de sintomas associados ao transtorno de estresse pós-traumático, como falta de ar, taquicardia, náusea e tensão muscular. Os pesquisadores observaram que alguns sintomas desapareceram completamente ao longo das sessões, enquanto outros reduziram sua frequência. Também houve relatos de relaxamento profundo e liberação emocional durante os atendimentos. Outro ponto destacado foi o efeito progressivo do tratamento: os níveis de ansiedade diminuíram de forma contínua ao longo das sessões, indicando um possível efeito cumulativo da massoterapia.



O estudo enfatiza o benefício do uso combinado de diferentes abordagens terapêuticas. Técnicas como a craniossacral e a aplicação de pedras quentes foram apontadas pela própria paciente como as mais eficazes para promover relaxamento, enquanto outras atuaram mais diretamente nos sintomas físicos da ansiedade. Os autores destacam que a escolha das técnicas deve considerar a resposta individual de cada paciente, reforçando a importância de um tratamento personalizado.

Conexão

Para a fisioterapeuta e especialista em rolfing Daniela Nascimbem, o estudo reforça a relação entre trauma e manifestações físicas no corpo. “O trauma não fica apenas na mente. Ele se manifesta no corpo, em forma de tensão, respiração alterada e dor. Técnicas manuais ajudam a reorganizar esse sistema e podem reduzir sintomas como a ansiedade”, explica.



A fisioterapeuta e massoterapeuta Raquel Furquim explica que o toque terapêutico pode atuar diretamente na regulação do sistema nervoso. “A massoterapia especializada cria um ambiente de segurança para o paciente e estimula o sistema nervoso parassimpático, responsável por promover relaxamento e recuperação do organismo. Isso é fundamental em casos de estresse pós-traumático, porque o corpo precisa sair do estado constante de alerta”, afirma.

Complementar

Apesar dos resultados positivos, os próprios autores ressaltam que se trata de um relato de caso, ou seja, uma análise individual, o que limita a generalização dos dados. Ainda assim, o estudo contribui para um campo crescente de pesquisas que investigam terapias complementares no tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. Evidências anteriores já indicam que a massoterapia pode reduzir estresse, melhorar o humor e diminuir níveis de cortisol, hormônio ligado à resposta ao estresse.



Os pesquisadores defendem a realização de estudos mais amplos para confirmar os resultados e entender melhor os mecanismos envolvidos. Enquanto isso, a massoterapia se consolida como uma alternativa complementar promissora, especialmente para pacientes que buscam abordagens integradas no tratamento do estresse pós-traumático.