O suco que ajuda no emagrecimento e no combate a prisão de ventre

Aliado da imunidade e do intestino, o caju é destaque pela alta concentração de vitamina C e fibras. - (crédito: Reprodução/Freepik)

Rico em vitamina C, ferro e fibras, o caju é uma das frutas tropicais mais tradicionais do Brasil. A fruta é composta por duas partes: a polpa suculenta, que pode variar entre tons de amarelo, rosado e vermelho, e a castanha, considerada a verdadeira fruta. Reunindo propriedades nutricionais que chamam atenção tanto pela saúde quanto pelo possível papel no emagrecimento.

O caju oferece uma série de benefícios ao organismo, contribui para o fortalecimento da imunidade, ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares e melhora a saúde da pele. Em entrevista ao Correio, a nutricionista Ana Clara Cruz explica mais sobre a fruta.

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A profissional explica que o caju é uma fruta de baixa densidade calórica e pode contribuir para maior saciedade quando consumido com fibra, isso pode contribuir para o emagrecimento mas, a fruta em si não, possui um efeito direto. “Não existem evidências científicas que sustentem a ideia de que um alimento isolado promova perda de peso ou ganho de peso“, ressalta.

A forma de consumo inclusive faz diferença nos efeitos nutricionais. Quando ingerido como suco, principalmente coado e com adição de açúcar, parte dos benefícios é reduzida. Isso porque a retirada das fibras diminui a saciedade e acelera a absorção dos açúcares, elevando a ingestão calórica.

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Impacto no intestino

Outro destaque do caju está na saúde intestinal. De acordo com a especialista, as fibras presentes na polpa auxiliam no aumento do volume fecal e estimulam o trânsito intestinal, sendo importantes na prevenção e no tratamento da constipação. Compostos bioativos da fruta também podem contribuir para o equilíbrio da microbiota intestinal.

No entanto, a nutricionista lembra que o efeito não depende apenas do consumo do caju. “É fundamental manter uma ingestão adequada de água e de fibras ao longo do dia. Não é um alimento isolado que resolve o problema”, pontua.

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Existe melhor horário para consumir?

Não há evidências científicas que indiquem um horário específico para potencializar o emagrecimento com o consumo do suco de caju. "Ainda assim, ele pode ser incluído de forma estratégica na rotina alimentar, como no café da manhã ou antes das refeições, ajudando na saciedade e no controle da fome", sugere.

Coado ou com fibra: qual a melhor opção?

"A recomendação é priorizar o consumo do suco integral, sem coar", pontua Ana. Dessa forma, as fibras são preservadas, promovendo maior saciedade, melhor controle glicêmico e benefícios ao intestino. Já o suco coado tende a ter absorção mais rápida dos açúcares e menor efeito positivo no organismo.

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Consumo diário e cuidados

O consumo pode ser feito diariamente, especialmente por quem sofre com prisão de ventre, desde que o suco seja preparado com a polpa. A especialista conta que uma quantidade considerada adequada gira em torno de 200 a 250 ml por dia.

A adição de açúcar deve ser evitada, já que aumenta o valor calórico e reduz os benefícios, especialmente no contexto de emagrecimento. Adoçantes podem ser uma alternativa, embora não sejam necessários para quem se adapta ao sabor natural da fruta.

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Pessoas com diabetes devem consumir com moderação, principalmente na versão coada, devido à rápida absorção dos açúcares. Já indivíduos com sensibilidade gastrointestinal podem apresentar desconfortos se houver consumo excessivo.

Equilíbrio é a chave

Por fim, a especialista reforça que o caju pode ser um aliado da saúde, mas não deve ser visto como solução isolada. “O consumo in natura ou com fibras preserva melhor os benefícios, e o caju é uma excelente fonte de vitamina C com ação antioxidante. Ainda assim, o emagrecimento depende de um padrão alimentar equilibrado, sustentável e individual”, conclui.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe