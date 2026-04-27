O suco que ajuda no emagrecimento e no combate a prisão de ventre

Rico em vitamina C, ferro e fibras, o caju é uma das frutas tropicais mais tradicionais do Brasil. A fruta é composta por duas partes: a polpa suculenta, que pode variar entre tons de amarelo, rosado e vermelho, e a castanha, considerada a verdadeira fruta. Reunindo propriedades nutricionais que chamam atenção tanto pela saúde quanto pelo possível papel no emagrecimento.
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O caju oferece uma série de benefícios ao organismo, contribui para o fortalecimento da imunidade, ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares e melhora a saúde da pele. Em entrevista ao Correio, a nutricionista Ana Clara Cruz explica mais sobre a fruta.
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A profissional explica que o caju é uma fruta de baixa densidade calórica e pode contribuir para maior saciedade quando consumido com fibra, isso pode contribuir para o emagrecimento mas, a fruta em si não, possui um efeito direto. “Não existem evidências científicas que sustentem a ideia de que um alimento isolado promova perda de peso ou ganho de peso“, ressalta.
A forma de consumo inclusive faz diferença nos efeitos nutricionais. Quando ingerido como suco, principalmente coado e com adição de açúcar, parte dos benefícios é reduzida. Isso porque a retirada das fibras diminui a saciedade e acelera a absorção dos açúcares, elevando a ingestão calórica.
Impacto no intestino
Outro destaque do caju está na saúde intestinal. De acordo com a especialista, as fibras presentes na polpa auxiliam no aumento do volume fecal e estimulam o trânsito intestinal, sendo importantes na prevenção e no tratamento da constipação. Compostos bioativos da fruta também podem contribuir para o equilíbrio da microbiota intestinal.
No entanto, a nutricionista lembra que o efeito não depende apenas do consumo do caju. “É fundamental manter uma ingestão adequada de água e de fibras ao longo do dia. Não é um alimento isolado que resolve o problema”, pontua.
Existe melhor horário para consumir?
Não há evidências científicas que indiquem um horário específico para potencializar o emagrecimento com o consumo do suco de caju. "Ainda assim, ele pode ser incluído de forma estratégica na rotina alimentar, como no café da manhã ou antes das refeições, ajudando na saciedade e no controle da fome", sugere.
Coado ou com fibra: qual a melhor opção?
"A recomendação é priorizar o consumo do suco integral, sem coar", pontua Ana. Dessa forma, as fibras são preservadas, promovendo maior saciedade, melhor controle glicêmico e benefícios ao intestino. Já o suco coado tende a ter absorção mais rápida dos açúcares e menor efeito positivo no organismo.
Consumo diário e cuidados
O consumo pode ser feito diariamente, especialmente por quem sofre com prisão de ventre, desde que o suco seja preparado com a polpa. A especialista conta que uma quantidade considerada adequada gira em torno de 200 a 250 ml por dia.
A adição de açúcar deve ser evitada, já que aumenta o valor calórico e reduz os benefícios, especialmente no contexto de emagrecimento. Adoçantes podem ser uma alternativa, embora não sejam necessários para quem se adapta ao sabor natural da fruta.
Pessoas com diabetes devem consumir com moderação, principalmente na versão coada, devido à rápida absorção dos açúcares. Já indivíduos com sensibilidade gastrointestinal podem apresentar desconfortos se houver consumo excessivo.
Equilíbrio é a chave
Por fim, a especialista reforça que o caju pode ser um aliado da saúde, mas não deve ser visto como solução isolada. “O consumo in natura ou com fibras preserva melhor os benefícios, e o caju é uma excelente fonte de vitamina C com ação antioxidante. Ainda assim, o emagrecimento depende de um padrão alimentar equilibrado, sustentável e individual”, conclui.
*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe
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