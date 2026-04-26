Jejum noturno maior pode melhorar saúde metabólica

Um estudo da Universidade Northwestern, em Chicago, descobriu que, entre adultos de meia-idade e idosos com maior risco de doenças cardiometabólicas, pequenas mudanças na rotina noturna podem trazer benefícios significativos à saúde. Prolongar o jejum noturno em cerca de duas horas, reduzir a intensidade da luz à noite e evitar comer três horas antes do sono melhorou indicadores cardiovasculares e metabólicos tanto durante a noite quanto ao longo do dia.
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A pesquisa, publicada na revista Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, acompanhou 39 adultos com sobrepeso ou obesidade, entre 36 e 75 anos, durante sete semanas e meia. Metade dos participantes manteve o jejum habitual de 11 a 13 horas, enquanto o outro grupo estendeu o período sem alimentação para 13 a 16 horas, garantindo que a última refeição fosse feita pelo menos três horas antes de dormir. Com adesão de quase 90%, os pesquisadores destacaram que a estratégia é prática e não farmacológica, podendo ser uma alternativa eficiente para melhorar a pressão arterial, regular a glicose e favorecer um sono mais reparador.
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Benefícios
Participantes que jantaram mais cedo apresentaram queda média de 3,5% na pressão arterial diastólica e redução de 5% na frequência cardíaca, indicando que o coração descansava melhor à noite e funcionava com mais eficiência durante o dia. Além disso, houve maior variabilidade da frequência cardíaca e níveis mais baixos de cortisol, hormônio ligado ao estresse, sinal de que o sistema nervoso estava mais equilibrado.
O metabolismo também foi beneficiado. Durante o Teste Oral de Tolerância à Glicose, os voluntários que adotaram o jejum prolongado apresentaram níveis mais baixos de glicose e aumento no índice insulinogênico de 30 minutos, mostrando que o pâncreas liberou insulina de forma mais eficiente. "O corpo respondeu melhor à ingestão de glicose, mesmo sem mudança significativa na sensibilidade geral à insulina", explicam os pesquisadores.
O médico integrativo Wandyk Allison, especialista em endocrinologia, ressalta: "Parar de comer cerca de três horas antes de dormir e fazer jejum noturno realmente muda a saúde. Os efeitos vão muito além do emagrecimento, influenciando glicose, pressão arterial, sono, inflamação e eficiência metabólica". Segundo Allison, quando a alimentação ocorre próxima ao horário de dormir, o corpo permanece em modo digestivo: a insulina sobe, o fígado continua trabalhando na digestão, o sono profundo se prejudica, a melatonina diminui e aumentam os riscos de refluxo e inchaço.
Já ao jantar mais cedo, o organismo entra em modo reparo: a glicose noturna cai mais rápido, a inflamação diminui, há maior uso de gordura como energia e o sono se torna mais profundo. "Não é apenas uma questão de horário, é fisiologia", reforça o médico.
Alimentação alinhada
A médica Daniela Grimaldi, coautora do estudo, explicou ao Correio que três horas foram o ponto ideal entre benefício fisiológico e sustentabilidade prática. "As duas ou três horas antes de dormir são quando a melatonina aumenta e o corpo faz a transição para o sono — comer durante essa janela interrompe o metabolismo. Três horas foram significativas o suficiente para produzir benefícios enquanto permaneciam práticas, como mostrado pela nossa taxa de adesão de 90%."
Quanto à exposição à luz noturna, a equipe manteve ambos os grupos com a luminosidade diminuída para garantir que as diferenças observadas fossem exclusivamente devido ao jejum. "A exposição à luz da noite afeta os ritmos circadianos, o sono e o metabolismo — todos os quais podem influenciar nossos resultados. Ao ter ambos os grupos com luzes esmaecendo igualmente, garantimos que quaisquer diferenças fossem devidas à intervenção de jejum em si, não à exposição à luz", afirmaram os pesquisadores.
O jejum prolongado também mostrou efeitos promissores sobre a glicose matinal, sugerindo potenciais benefícios para pessoas com diabetes. "Vimos melhor manuseio de glicose, níveis mais baixos durante o teste de tolerância e melhor resposta à insulina, indicando melhor função pancreática. É razoável esperar benefícios também em diabéticos, mas estudos dedicados em populações diabéticas são necessários."
Desafios e perspectivas
Segundo a pesquisadora, o principal desafio na aplicação prática da estratégia são os horários sociais e de trabalho, já que muitas pessoas jantam tarde. "Se você for para a cama às 22h ou 23h, isso significa terminar o jantar às 19h ou 20h. No entanto, nossa taxa de adesão de 90% mostra que é mais viável do que o esperado." O estudo incluiu adultos de 35 a 75 anos, dos quais cerca de 20% estavam tomando medicamentos para hipertensão. Pessoas com diabetes foram excluídas, indicando a necessidade de pesquisas futuras em populações com diferentes condições de saúde.
Daniela conclui: "Nosso estudo de 7,5 semanas demonstrou efeitos fisiológicos significativos, mas precisamos de ensaios maiores e mais longos para ver se os benefícios persistem por períodos mais longos e se se traduzem em eventos cardiovasculares reduzidos ou incidência de diabetes. Estudos mais longos também revelariam efeitos sobre o peso e outros marcadores que requerem mais tempo".
*Estagiária sob a supervisão de Lourenço Flores
Estratégia simples
"O estudo mostra que o horário da alimentação é uma peça central da arquitetura metabólica. Na prática, o protocolo é simples: última refeição pelo menos três horas antes de dormir e um jejum noturno entre 13 e 16 horas. Não se trata de 'jejum por jejum', mas de sincronização biológica. O corpo precisa de um período noturno livre de digestão para reparar o sistema cardiovascular, regular a glicose e otimizar o metabolismo. A mensagem é clara: mais do que focar exclusivamente no prato, é fundamental respeitar o relógio interno. Alinhar alimentação e sono pode ser uma das estratégias não farmacológicas mais eficazes e subestimadas para melhorar a saúde cardiometabólica."
Wandyk Allison, médico integrativo pós-graduado em endocrinologia, metabologia, fisiologia, nutrição clínica e medicina de precisão (epigenética)
Relógio interno
O estudo destacou a importância de alinhar o jejum ao ciclo circadiano, o relógio interno que regula funções vitais como sono, vigília, produção de hormônios e metabolismo. O sono é um dos principais reguladores desse ciclo. "O organismo humano tem essa 'dança' dos hormônios que acontece durante todo o dia", explica o médico Cláudio Ambrósio.
Para manter o equilíbrio, ele recomenda dormir sempre nos mesmos horários e garantir de sete a oito horas de sono por noite, além de manter a alimentação alinhada ao ciclo circadiano. "Agora a gente volta naquelas palavras dos antigos: olha, tem que deitar às 10 horas, tem que acordar por volta das seis, sete horas. Então a medicina cada vez mais vem provando que o que os antigos falavam faz sentido e agora a gente está explicando algumas coisas", conclui.
Para Cláudio, a ciência confirma o que a sabedoria popular já indicava: manter horários consistentes de sono e alimentação é fundamental para a saúde. "Alterações nesses hábitos podem desencadear problemas como distúrbios na glicose e no coração, incluindo arritmias e extrassístoles, que muitas vezes surgem antes de outras complicações."
Duas perguntas para
Ana Nery Brigagão, nutricionista clínica graduada e com pós em nutrição humana pela Universidade de Brasília (UnB)
Na sua avaliação, qual é a importância do horário das refeições dentro de uma estratégia nutricional voltada à saúde metabólica?
O horário das refeições tem grande importância na conduta nutricional. O momento em que comemos afeta ritmos hormonais, metabolismo, composição corporal, resposta à dieta e até a saúde intestinal. Dessa forma, é importante considerar o horário das refeições na conduta nutricional. Padrões alimentares desalinhados com o relógio biológico como pular o café da manhã, comer tarde da noite ou manter horários irregulares aumentam o risco de obesidade, resistência à insulina, alterações no sono e inflamação. Além disso, variantes genéticas podem explicar por que alguns pacientes respondem melhor a certos horários de jejum, ou têm mais fome à noite.
Não é só o que comemos, mas quando comemos. O horário das refeições interfere no metabolismo, hormônios e até nos nossos genes. O nosso corpo tem um relógio interno que regula o sono, a temperatura corporal, a produção hormonal, a digestão e o apetite. A alimentação pode sincronizar ou desregular esse relógio. Por exemplo, pessoas com perfil vespertino tendem a pular refeições, comer mais à noite, consumir mais gordura e ultraprocessados e dormir menos. Isso impacta no peso, glicemia e risco cardiovascular.
Essa estratégia de antecipar o jantar e prolongar o jejum noturno pode ser sustentável a longo prazo na rotina da maioria das pessoas?
A estratégia de antecipar o jantar e prolongar o jejum noturno pode ser viável para muitas pessoas, pois é considerada uma das formas de jejum intermitente mais fáceis de integrar na rotina diária. Em vez de cortar dias inteiros de alimentação, ela foca em ajustar o horário da última refeição, respeitando o ritmo biológico natural. Porém, a nutrição é uma ciência complexa, que envolve metabolismo, hormônios, comportamento alimentar, estresse e histórico individual, então, precisamos avaliar individualmente cada indivíduo.
A nutrição trabalha com evidências científicas e contexto individual. Precisamos ter uma conduta individualizada, com criação de planos alimentares baseados na biologia, genética, microbioma, metabolismo e estilo de vida únicos de cada pessoa. Utilizamos análises precisas, como anamnese, exames bioquímicos, avaliação corporal para indicar uma consulta nutricional.