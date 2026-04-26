Jejum noturno maior pode melhorar saúde metabólica

Um estudo da Universidade Northwestern, em Chicago, descobriu que, entre adultos de meia-idade e idosos com maior risco de doenças cardiometabólicas, pequenas mudanças na rotina noturna podem trazer benefícios significativos à saúde. Prolongar o jejum noturno em cerca de duas horas, reduzir a intensidade da luz à noite e evitar comer três horas antes do sono melhorou indicadores cardiovasculares e metabólicos tanto durante a noite quanto ao longo do dia.

A pesquisa, publicada na revista Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, acompanhou 39 adultos com sobrepeso ou obesidade, entre 36 e 75 anos, durante sete semanas e meia. Metade dos participantes manteve o jejum habitual de 11 a 13 horas, enquanto o outro grupo estendeu o período sem alimentação para 13 a 16 horas, garantindo que a última refeição fosse feita pelo menos três horas antes de dormir. Com adesão de quase 90%, os pesquisadores destacaram que a estratégia é prática e não farmacológica, podendo ser uma alternativa eficiente para melhorar a pressão arterial, regular a glicose e favorecer um sono mais reparador.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Benefícios

Participantes que jantaram mais cedo apresentaram queda média de 3,5% na pressão arterial diastólica e redução de 5% na frequência cardíaca, indicando que o coração descansava melhor à noite e funcionava com mais eficiência durante o dia. Além disso, houve maior variabilidade da frequência cardíaca e níveis mais baixos de cortisol, hormônio ligado ao estresse, sinal de que o sistema nervoso estava mais equilibrado.

O metabolismo também foi beneficiado. Durante o Teste Oral de Tolerância à Glicose, os voluntários que adotaram o jejum prolongado apresentaram níveis mais baixos de glicose e aumento no índice insulinogênico de 30 minutos, mostrando que o pâncreas liberou insulina de forma mais eficiente. "O corpo respondeu melhor à ingestão de glicose, mesmo sem mudança significativa na sensibilidade geral à insulina", explicam os pesquisadores.

O médico integrativo Wandyk Allison, especialista em endocrinologia, ressalta: "Parar de comer cerca de três horas antes de dormir e fazer jejum noturno realmente muda a saúde. Os efeitos vão muito além do emagrecimento, influenciando glicose, pressão arterial, sono, inflamação e eficiência metabólica". Segundo Allison, quando a alimentação ocorre próxima ao horário de dormir, o corpo permanece em modo digestivo: a insulina sobe, o fígado continua trabalhando na digestão, o sono profundo se prejudica, a melatonina diminui e aumentam os riscos de refluxo e inchaço.

Já ao jantar mais cedo, o organismo entra em modo reparo: a glicose noturna cai mais rápido, a inflamação diminui, há maior uso de gordura como energia e o sono se torna mais profundo. "Não é apenas uma questão de horário, é fisiologia", reforça o médico.

Alimentação alinhada

A médica Daniela Grimaldi, coautora do estudo, explicou ao Correio que três horas foram o ponto ideal entre benefício fisiológico e sustentabilidade prática. "As duas ou três horas antes de dormir são quando a melatonina aumenta e o corpo faz a transição para o sono — comer durante essa janela interrompe o metabolismo. Três horas foram significativas o suficiente para produzir benefícios enquanto permaneciam práticas, como mostrado pela nossa taxa de adesão de 90%."

Quanto à exposição à luz noturna, a equipe manteve ambos os grupos com a luminosidade diminuída para garantir que as diferenças observadas fossem exclusivamente devido ao jejum. "A exposição à luz da noite afeta os ritmos circadianos, o sono e o metabolismo — todos os quais podem influenciar nossos resultados. Ao ter ambos os grupos com luzes esmaecendo igualmente, garantimos que quaisquer diferenças fossem devidas à intervenção de jejum em si, não à exposição à luz", afirmaram os pesquisadores.

O jejum prolongado também mostrou efeitos promissores sobre a glicose matinal, sugerindo potenciais benefícios para pessoas com diabetes. "Vimos melhor manuseio de glicose, níveis mais baixos durante o teste de tolerância e melhor resposta à insulina, indicando melhor função pancreática. É razoável esperar benefícios também em diabéticos, mas estudos dedicados em populações diabéticas são necessários."

Desafios e perspectivas

Segundo a pesquisadora, o principal desafio na aplicação prática da estratégia são os horários sociais e de trabalho, já que muitas pessoas jantam tarde. "Se você for para a cama às 22h ou 23h, isso significa terminar o jantar às 19h ou 20h. No entanto, nossa taxa de adesão de 90% mostra que é mais viável do que o esperado." O estudo incluiu adultos de 35 a 75 anos, dos quais cerca de 20% estavam tomando medicamentos para hipertensão. Pessoas com diabetes foram excluídas, indicando a necessidade de pesquisas futuras em populações com diferentes condições de saúde.

Daniela conclui: "Nosso estudo de 7,5 semanas demonstrou efeitos fisiológicos significativos, mas precisamos de ensaios maiores e mais longos para ver se os benefícios persistem por períodos mais longos e se se traduzem em eventos cardiovasculares reduzidos ou incidência de diabetes. Estudos mais longos também revelariam efeitos sobre o peso e outros marcadores que requerem mais tempo".

*Estagiária sob a supervisão de Lourenço Flores

Saiba Mais Mundo O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro

O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro Mundo Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile

Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile Mundo Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Estratégia simples

"O estudo mostra que o horário da alimentação é uma peça central da arquitetura metabólica. Na prática, o protocolo é simples: última refeição pelo menos três horas antes de dormir e um jejum noturno entre 13 e 16 horas. Não se trata de 'jejum por jejum', mas de sincronização biológica. O corpo precisa de um período noturno livre de digestão para reparar o sistema cardiovascular, regular a glicose e otimizar o metabolismo. A mensagem é clara: mais do que focar exclusivamente no prato, é fundamental respeitar o relógio interno. Alinhar alimentação e sono pode ser uma das estratégias não farmacológicas mais eficazes e subestimadas para melhorar a saúde cardiometabólica."

Wandyk Allison, médico integrativo pós-graduado em endocrinologia, metabologia, fisiologia, nutrição clínica e medicina de precisão (epigenética)

Relógio interno

O estudo destacou a importância de alinhar o jejum ao ciclo circadiano, o relógio interno que regula funções vitais como sono, vigília, produção de hormônios e metabolismo. O sono é um dos principais reguladores desse ciclo. "O organismo humano tem essa 'dança' dos hormônios que acontece durante todo o dia", explica o médico Cláudio Ambrósio.

Para manter o equilíbrio, ele recomenda dormir sempre nos mesmos horários e garantir de sete a oito horas de sono por noite, além de manter a alimentação alinhada ao ciclo circadiano. "Agora a gente volta naquelas palavras dos antigos: olha, tem que deitar às 10 horas, tem que acordar por volta das seis, sete horas. Então a medicina cada vez mais vem provando que o que os antigos falavam faz sentido e agora a gente está explicando algumas coisas", conclui.

Para Cláudio, a ciência confirma o que a sabedoria popular já indicava: manter horários consistentes de sono e alimentação é fundamental para a saúde. "Alterações nesses hábitos podem desencadear problemas como distúrbios na glicose e no coração, incluindo arritmias e extrassístoles, que muitas vezes surgem antes de outras complicações."

Duas perguntas para

Ana Nery Brigagão, nutricionista clínica graduada e com pós em nutrição humana pela Universidade de Brasília (UnB)

Na sua avaliação, qual é a importância do horário das refeições dentro de uma estratégia nutricional voltada à saúde metabólica?

O horário das refeições tem grande importância na conduta nutricional. O momento em que comemos afeta ritmos hormonais, metabolismo, composição corporal, resposta à dieta e até a saúde intestinal. Dessa forma, é importante considerar o horário das refeições na conduta nutricional. Padrões alimentares desalinhados com o relógio biológico como pular o café da manhã, comer tarde da noite ou manter horários irregulares aumentam o risco de obesidade, resistência à insulina, alterações no sono e inflamação. Além disso, variantes genéticas podem explicar por que alguns pacientes respondem melhor a certos horários de jejum, ou têm mais fome à noite.

Não é só o que comemos, mas quando comemos. O horário das refeições interfere no metabolismo, hormônios e até nos nossos genes. O nosso corpo tem um relógio interno que regula o sono, a temperatura corporal, a produção hormonal, a digestão e o apetite. A alimentação pode sincronizar ou desregular esse relógio. Por exemplo, pessoas com perfil vespertino tendem a pular refeições, comer mais à noite, consumir mais gordura e ultraprocessados e dormir menos. Isso impacta no peso, glicemia e risco cardiovascular.

Essa estratégia de antecipar o jantar e prolongar o jejum noturno pode ser sustentável a longo prazo na rotina da maioria das pessoas?

A estratégia de antecipar o jantar e prolongar o jejum noturno pode ser viável para muitas pessoas, pois é considerada uma das formas de jejum intermitente mais fáceis de integrar na rotina diária. Em vez de cortar dias inteiros de alimentação, ela foca em ajustar o horário da última refeição, respeitando o ritmo biológico natural. Porém, a nutrição é uma ciência complexa, que envolve metabolismo, hormônios, comportamento alimentar, estresse e histórico individual, então, precisamos avaliar individualmente cada indivíduo.

A nutrição trabalha com evidências científicas e contexto individual. Precisamos ter uma conduta individualizada, com criação de planos alimentares baseados na biologia, genética, microbioma, metabolismo e estilo de vida únicos de cada pessoa. Utilizamos análises precisas, como anamnese, exames bioquímicos, avaliação corporal para indicar uma consulta nutricional.