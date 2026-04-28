Por que sentimos mais fome no frio? Entenda a resposta do nosso corpo

Além da necessidade de gerar calor, o inverno também provoca alterações hormonais que influenciam o apetite - (crédito: Domínio Público - Wikimédia Commons)

A chegada de dias mais frios muitas vezes traz consigo uma vontade maior de comer, especialmente pratos mais calóricos e quentes. Se você já sentiu que seu apetite aumenta com a queda das temperaturas, saiba que não é apenas uma impressão. Essa sensação é uma resposta fisiológica e natural do organismo para se adaptar ao clima.

O corpo humano trabalha constantemente para manter sua temperatura interna estável, em torno de 36,5°C. Quando o ambiente esfria, ele precisa gastar mais energia para se aquecer. Esse processo, conhecido como termogênese, acelera o metabolismo e, consequentemente, queima mais calorias para gerar calor.

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Esse gasto energético extra envia um sinal ao cérebro: é preciso repor o combustível. Por isso, a fome se torna mais presente e a preferência por alimentos ricos em carboidratos e gorduras aumenta, já que eles são fontes rápidas e eficientes de energia para o corpo.

A resposta do metabolismo ao frio

Além da necessidade de gerar calor, o inverno também provoca alterações hormonais que influenciam o apetite. A menor exposição à luz solar pode reduzir os níveis de serotonina, um neurotransmissor ligado ao bem-estar e ao humor. A busca por carboidratos pode ser uma tentativa do corpo de elevar essa substância.

O desejo por "comida de conforto" não é apenas psicológico. Alimentos gordurosos e açucarados ativam o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina e proporcionando uma sensação temporária de prazer e aconchego, algo muito bem-vindo nos dias cinzentos e gelados.

Como fazer escolhas mais saudáveis no frio?

Manter uma alimentação equilibrada durante o inverno é possível com algumas estratégias simples. O segredo é fazer trocas inteligentes que satisfaçam a vontade de comer algo quente e saboroso, sem comprometer a saúde. Confira algumas dicas:

Aposte em pratos quentes e nutritivos: sopas, cremes e caldos são ótimas opções. Enriqueça as receitas com legumes, verduras e fontes de proteína magra, como frango ou lentilha.

Priorize fibras e proteínas : esses nutrientes aumentam a sensação de saciedade, ajudando a controlar a fome por mais tempo. Inclua no cardápio ovos, iogurtes, carnes magras e leguminosas.

Não esqueça da hidratação: muitas vezes, a sede é confundida com fome. Beba bastante água ao longo do dia. Chás quentes sem açúcar também são excelentes para aquecer e hidratar.

Planeje seus lanches: para evitar o consumo de doces e ultraprocessados, tenha à mão opções saudáveis como frutas, castanhas ou um pedaço de chocolate com alto teor de cacau.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.