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SHOW DE COPACABANA

Pai de Shakira teve isquemia antes de show no Rio de Janeiro

Devido ao imprevisto de saúde com o familiar da cantora, a apresentação foi adiada em mais de uma hora

A isquemia geralmente é causada pelo acumulo de placas de gordura em artérias - (crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP)
A isquemia geralmente é causada pelo acumulo de placas de gordura em artérias - (crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

O show da colombiana Shakira, que aconteceu neste sábado (4/5) na praia de Copacabana, atrasou devido a um problema médico que atingiu o pai da cantora. Segundo a revista espanhola Hola, o que aconteceu com William Mebarak, de 94 anos, foi uma isquemia, levando o escritor e jornalista a ser internado às pressas em um hospital de Bogotá, na Colômbia.

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Por causa da situação delicada na família de Shakira, o show na praia carioca foi atrasado em mais de uma hora. A isquemia, que acometeu o pai da cantora, é caracterizada como uma redução ou até interrupção do fluxo sanguíneo para um tecido ou órgão, que quando atinge órgãos vitais como o pulmão ou cérebro, pode acabar resultando na falta de oxigênio.

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As causas mais comuns da isquemia são o acúmulo de placas de gordura, trombose e espasmos vasculares. Quando atinge órgãos como o coração e o cérebro, pode desencadear problemas mais graves como infarto agudo do miocárdio ou um AVC isquêmico.

Quando alguém sofre uma isquemia, deve ser levado o mais rapidamente o possível para um lugar onde essa emergência médica possa ser tratada e ter o fluxo sanguíneo do local restaurado. Se prolongada por muito tempo sem nenhum tipo de tratamento, a isquemia pode levar o órgão ou tecido à necrose, o que pode resultar até mesmo na morte do indivíduo.

Os sintomas podem variar com a localização, mas geralmente incluem dores intensas, falta de ar, tonturas, desmaios e fraquezas localizadas, tornando o atendimento médico urgente. O tratamento para um órgão acometido por uma isquemia pode ser feito através do uso de medicamentos ou até mesmo cirurgias, como angioplastia e ponte de safena, ambas as opções buscam corrigir a circulação do local.

Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia*

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Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 04/05/2026 14:05 / atualizado em 04/05/2026 14:05
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