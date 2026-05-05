Entenda o que significa sonhar com parentes que já se foram

Sonhos recorrentes com uma mesma pessoa ou situação indicam que determinado conteúdo tem alguma relevância - (crédito: Whisk/Google IA)

Sonhar com pessoas queridas que já morreram é uma experiência comum e geralmente carregada de emoção. Para alguns, esses “encontros” com os entes falecidos podem trazer algum conforto. Já para outros despertam sentimentos como dúvidas, inquietações ou até medo.

De acordo com a psicóloga clínica Marília Vav, os sonhos podem funcionar como uma "ponte" entre o consciente e o inconsciente. Enquanto a mente consciente organiza pensamentos de forma lógica, há uma dimensão mais profunda onde ficam guardados sentimentos e lembranças.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um ponto importante destacado pela especialista é a repetição. Sonhos recorrentes com uma mesma pessoa ou situação indicam que determinado conteúdo tem alguma relevância. Quando a figura que aparece no sonho é alguém que já morreu, o significado pode ser ainda mais profundo.

Segundo a psicóloga, sonhar com um ente querido falecido pode representar diferentes processos. Um deles é a elaboração do luto, especialmente em camadas que ainda não foram reconhecidas. "Muitas vezes, o sonho traz à tona sentimentos que a pessoa não conseguiu expressar durante o dia", explica Marília.

Outra possibilidade é que o sonho esteja relacionado à própria dinâmica da relação vivida com quem partiu. Questões não resolvidas, lembranças significativas ou até desafios atuais podem emergir simbolicamente por meio dessa figura.

Leia também: 5 alimentos que são verdadeiros aliados contra o envelhecimento precoce

Há ainda interpretações que vão além da psicologia. Para pessoas com crenças espirituais, esses sonhos podem ser entendidos como uma espécie de visita ou comunicação. Embora essa leitura não seja científica, ela faz parte da forma como muitos indivíduos dão sentido à experiência.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca