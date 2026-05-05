Consumir conteúdo fitness pode piorar saúde mental, mostra estudo

As postagens podem modificar a autoimagem dos jovens adultos - (crédito: Imagem de wayhomestudio no Magnific Imagem de wayhomestudio no Magnific)

As redes sociais estão repletas de contas sobre vida fitness e alimentação saudável. Um estudo liderado pela nadadora olímpica e cientista Valerie Gruest, doutoranda na Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, revela, no entanto, que esse conteúdo aparentemente motivacional pode, muitas vezes, ter impactos negativos inesperados no bem-estar de jovens adultos. Os resultados, publicados na revista científica Health Communication, sugerem que mesmo a exposição de curto prazo a essas postagens pode ter consequências ruins para a saúde, deixando os espectadores com baixa autoestima e insatisfeitos com a própria aparência.

O trabalho é fruto de uma análise de 26 estudos envolvendo 6.111 pessoas entre 18 e 33 anos, em sete países. Os participantes examinaram como a exposição a conteúdo de "fitspiration", ou inspiração saudável, nas redes sociais, incluindo publicações que promovem exercícios, alimentação saudável e corpos idealizados, afetava a saúde.

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"O conteúdo de 'fitspiration' é frequentemente apresentado como positivo e focado na saúde, mas nossas descobertas sugerem que ele pode ser mais prejudicial do que benéfico para alguns jovens adultos", afirma Gruest. "Mesmo uma breve exposição pode desencadear comparações prejudiciais e reforçar padrões corporais irreais, o que pode minar a autoestima e incentivar abordagens mais extremas ou insustentáveis em relação a dieta e exercícios."

A equipe registra no estudo como o acesso às redes sociais cresceu rapidamente nos últimos anos, com a maioria dos jovens adultos sendo usuários frequentes. E prossegue: embora essas plataformas possam promover conexões e sejam um ambiente para autoexpressão, elas também podem submeter os espectadores a padrões idealizados que incentivam a comparação e podem afetar a saúde mental.

Com quase 100 milhões de publicações usando hashtags como fitspiration, e bilhões de visualizações em plataformas como Instagram e TikTok, muitos jovens adultos são frequentemente expostos a esse conteúdo, intencionalmente ou não. Apesar de sua popularidade, o impacto na saúde e no bem-estar permanece pouco explorado.

Comparações

Para investigar melhor a questão, Gruest e Nathan Walter, professor associado da Escola de Comunicação da universidade, examinaram dados de estudos publicados entre 2015 e 2023, em Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, Irlanda, Itália e Nova Zelândia. Os participantes geralmente visualizavam de 10 a 100 imagens ou vídeos de inspiração fitness, e seus resultados comportamentais e psicológicos foram comparados aos daqueles expostos a conteúdo não relacionado a padrões fitness.

A análise estatística mostrou que a exposição a conteúdo de vida saudável levou a um aumento da comparação social, piora da imagem corporal, emoções mais negativas e motivações mais fortes e irrealistas para dietas e exercícios físicos. Esses padrões foram amplamente consistentes entre gêneros, idades e índices de massa corporal diversos, sugerindo que os efeitos podem se estender além dos grupos mais comumente estudados, como mulheres jovens.

Vladimir Melo, psicólogo e doutor em psicologia, em Brasília, frisa que muitas pessoas que consomem esse tipo de publicações já estão insatisfeitas, em alguma medida, com a imagem corporal. "Esse conteúdo pode favorecer uma imagem irreal e a ideia equivocada de que ele é facilmente alcançável. Acreditando nisso, haverá uma possibilidade de que a pessoa desenvolva uma obsessão pela mudança do corpo e isso, muitas vezes, se torna o seu objetivo de vida. Fracassar nesse objetivo constitui um golpe ainda mais forte na autoestima, formando um mecanismo cíclico."

Gruest destacou que esperava ver influências negativas, mas que ficou surpresa com os resultados. "As descobertas mostram um padrão bastante preocupante, já que esse tipo de exposição pode prejudicar tanto o bem-estar psicológico quanto os comportamentos relacionados à saúde, o que torna ainda mais importante que continuemos a examinar seu impacto."

"Essa pesquisa contribui para a crescente discussão sobre o impacto das mídias sociais na saúde e no bem-estar emocional dos jovens, e sobre o papel da emoção e do afeto na influência social", declarou Walter.

Idealização

Ao contrário do que costuma ocorrer na mídia tradicional, o conteúdo de "fitspiration" nas redes oferece um fluxo constante de imagens altamente selecionadas e idealizadas, o que significa que os jovens adultos provavelmente serão expostos repetidamente a esse conteúdo em seu dia a dia. Conforme a equipe, à medida que a popularidade cresce, entender os efeitos dessa exposição contínua será fundamental para promover um engajamento mais saudável no futuro.

Para Silvia Rezende Azevedo Floh, psicóloga e professora do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), uma relação mais saudável com o corpo nasce quando o jovem consegue reduzir a influência das comparações e ampliar o contato com referências mais reais. "Limitar o tempo de tela por dia e criar espaços sem celular, como refeições ou a hora de dormir, diminui a exposição automática a padrões inalcançáveis. Buscar perfis que valorizem a diversidade corporal, saúde mental e experiências autênticas ajuda a reconstruir expectativas mais humanas."





Duas perguntas para

Juliana Gebrim, psicóloga clínica e neuropsicóloga pelo Instituto de Psicologia Aplicada e Formação de Portugal (Ipaf)

Por que consumir essas postagens pode piorar a saúde mental?

O aumento da comparação social acontece porque o cérebro naturalmente se avalia em relação ao outro, algo descrito pela teoria da comparação social de Leon Festinger. Nas redes sociais, esse processo fica mais intenso porque as pessoas são expostas repetidamente a versões idealizadas da realidade. Os algoritmos reforçam esse padrão, mostrando conteúdos semelhantes o tempo todo, e isso faz com que o indivíduo acredite que aquele tipo de corpo é comum ou esperado. Esse ciclo aumenta a autocrítica e a sensação de inadequação.

Acompanhar esse tipo de conteúdo pode causar distúrbios na alimentação ou causar comportamentos compulsivos?

Esses padrões corporais idealizados podem contribuir para transtornos alimentares porque geram uma insatisfação constante com o próprio corpo. Quando a pessoa internaliza a ideia de que precisa atingir aquele padrão, pode adotar comportamentos extremos, como dietas muito restritivas, compulsão alimentar ou prática excessiva de exercícios. A busca por um corpo ideal pode acabar afastando a pessoa de uma relação equilibrada com a própria saúde.