O que significa sonhar com dentes quebrados? Especialistas explicam simbolismo

Sonhar com dentes quebrados é uma experiência comum que desperta angústia e muitos questionamentos - (crédito: Pexels/Divulgação )

Sonhar com dentes quebrados, é mais comum do que parece, e a experiência pode ser angustiante. A sensação do susto, da perda e da fragilidade, pode levar as pessoas a muitos questionamentos, como por exemplo, o que o sonho quer dizer?

A terapeuta integrativa Taynã Menezes, explica ao Correio que para a psicologia analítica, desenvolvida por Carl Gustav Jung, os sonhos são formas de comunicação do inconsciente. E nesse caso em específico os dentes carregam simbolismos. De acordo com Tay os dentes podem estar ligados à base familiar e à ancestralidade. “É comum associar a queda de dentes à morte porque, simbolicamente, representa uma ruptura de vínculos”, explica.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na perspectiva junguiana, os dentes também estão associados à vitalidade e aos processos de transformação. Sonhar com dentes quebrados pode indicar momentos de transição, em que estruturas antigas precisam ser “quebradas” para dar espaço a uma nova fase da personalidade.

Leia mais: O vírus por trás de possível surto que deixou 3 mortos em cruzeiro que partiu da Argentina

Já, a oraculista Hanna de Bueno, conta que os dentes simbolizam estruturas, ferramentas e a capacidade de expressão, pois através deles sorrimos, comemos e conversamos. Então quando sonhamos com os dentes se quebrando, pode significar mudanças, sejam elas físicas ou mentais.

Perdas, inseguranças e mudanças internas

As duas especialistas destacam que não existe uma interpretação única para o sonho. Ainda assim, o sonho pode estar relacionado a perdas, especialmente familiares, além de refletir inseguranças ou medo de mudanças. “O inconsciente pode estar compensando atitudes de controle excessivo ou rigidez”, afirma Tay.

Hanna amplia essa leitura ao destacar que os dentes representam expressão e identidade. “Eles são nossa forma de apresentação ao mundo. Quando aparecem quebrados, pode indicar dificuldade de se expressar ou necessidade de mudança na forma de se posicionar”, diz.

Leia mais: Estudo da USP identifica rede de autoanticorpos em doenças neurodegenerativas

Detalhes do sonho fazem diferença

A forma como o dente aparece no sonho altera o significado. Cair, quebrar ou sangrar trazem nuances distintas. Na psicologia analítica, a queda pode simbolizar perda ou entrega, a quebra uma ruptura estrutural, e o sangue, energia vital e transformação. “Cada imagem é precisa e carrega uma mensagem específica do inconsciente”, explica Tay.

Hanna complementa que a intensidade emocional também é um fator importante que deve ser observado. “Se há sangue, por exemplo, pode ser um indicativo de urgência. É como se o inconsciente estivesse reforçando a necessidade de mudança”, afirma.

Comunicação e autoestima relacionados ao medo do julgamento

Outro ponto recorrente na interpretação desse sonho está ligado à forma como a pessoa se comunica e se vê socialmente. Por estarem associados à boca, os dentes também simbolizam expressão. Assim, sonhos com dentes quebrados podem refletir medo de julgamento, insegurança ou dificuldade de se expressar de forma autêntica.

“Isso se relaciona com a ‘persona’, conceito de Jung que representa como nos mostramos ao mundo”, explica Tay. Hanna reforça que há também uma dimensão social: “Os dentes podem representar status e autoestima. A perda deles pode simbolizar vergonha ou sensação de exposição”.

Sonhos recorrentes indicam alerta

Quando o sonho se repete, o sinal pode ser mais forte. Na visão junguiana, isso indica que há conteúdos inconscientes que ainda não foram elaborados. “É como se o inconsciente insistisse em ser ouvido”, afirma Tay. Para Hanna, a repetição também aponta urgência: “Quanto mais frequente, mais atenção precisa ser dada àquela questão na vida da pessoa”. afirma.

Espiritualidade

Além da psicologia, Tay explica que no junguianismo, os sonhos possuem a capacidade de apontar tendências futuras do desenvolvimento psíquico. Nesse sentido, o sonho pode atuar como um aviso simbólico de que algo precisa ser revisto ou transformado na vida do sonhador. "Todo sonho é uma comunicação que pode ter funções diferentes: um alerta, uma cura, uma compensação, uma premonição" afirma.

Hanna relaciona o simbolismo ao chakra laríngeo, ligado à comunicação. “Onde você está se calando? O que precisa ser dito?”, questiona. Ela também destaca a conexão com ancestralidade, já que os dentes fazem parte da estrutura óssea. “Pode haver uma dimensão simbólica de comunicação com as raízes familiares”.

Como lidar com esse tipo de sonho

As especialistas recomendam observar o contexto da vida desperta e as emoções envolvidas no sonho. Sentimentos como medo, vergonha ou insegurança podem servir como pistas importantes.

Anotar sonhos, refletir sobre símbolos e buscar autoconhecimento são caminhos possíveis. Na psicologia junguiana, uma técnica chamada “imaginação ativa” pode ajudar a aprofundar o diálogo com o inconsciente.

Para Tay, o acompanhamento profissional também é fundamental. “A interpretação simbólica exige cuidado para não reduzir o significado profundo das imagens”, afirma.

Um convite à reflexão

Mais do que prever acontecimentos, sonhos com dentes quebrados parecem funcionar como um chamado interno. Seja pela psicologia ou pela espiritualidade, a mensagem converge para um ponto: algo precisa ser revisto, transformado ou ressignificado. Como resume Hanna: “É um convite para deixar de sustentar quem você não é mais”.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais Ciência e Saúde Estudo da USP identifica rede de autoanticorpos em doenças neurodegenerativas

Estudo da USP identifica rede de autoanticorpos em doenças neurodegenerativas Ciência e Saúde Coceira nos pés: o erro de avaliação que esconde doenças graves

Coceira nos pés: o erro de avaliação que esconde doenças graves Ciência e Saúde Pai de Shakira teve isquemia antes de show no Rio de Janeiro

Pai de Shakira teve isquemia antes de show no Rio de Janeiro Ciência e Saúde 5 alimentos que são verdadeiros aliados contra o envelhecimento precoce

5 alimentos que são verdadeiros aliados contra o envelhecimento precoce Ciência e Saúde O que se sabe sobre o vírus que causou mortes em cruzeiro no Atlântico

O que se sabe sobre o vírus que causou mortes em cruzeiro no Atlântico Ciência e Saúde O vírus por trás de possível surto que deixou 3 mortos em cruzeiro que partiu da Argentina