Missão Psyche: Sonda da NASA captura imagens raras de Marte em sobrevoo

Sonda da NASA registra Marte de perto antes de seguir ao asteroide - (crédito: Reprodução/NASA)

A missão Psyche, da NASA, completou um dos momentos mais importantes de sua jornada espacial ao realizar uma aproximação precisa de Marte antes de seguir rumo ao asteroide metálico que dá nome à missão.

A manobra aconteceu na última sexta-feira (15/5) e levou a sonda a passar a cerca de 4,6 mil quilômetros da superfície marciana. O objetivo principal era usar a gravidade do planeta como impulso natural para ajustar a rota da nave sem consumir combustível.

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Com a ajuda do chamado assistente gravitacional, a espaçonave ganhou cerca de 1,6 mil quilômetros por hora de velocidade e alterou a trajetória em direção ao cinturão de asteroides, localizado entre Marte e Júpiter.

Além da manobra estratégica, a passagem também permitiu que a missão registrasse imagens raras de Marte e testasse equipamentos que serão usados futuramente no estudo do asteroide Psyche.

Nos dias anteriores ao sobrevoo, todos os instrumentos científicos da nave foram ativados para calibração. Entre eles estavam câmeras multiespectrais, magnetômetros e sensores capazes de analisar composição química e radiação.

As imagens chamaram atenção por mostrarem Marte em formato de crescente luminoso, efeito provocado pela posição da sonda em relação à luz solar durante a aproximação. Segundo os cientistas, a poeira presente na atmosfera marciana espalhou a luz de maneira mais intensa do que o esperado.





A equipe da missão afirmou que milhares de registros foram feitos durante a passagem e que o material será usado para aperfeiçoar sistemas de imagem que futuramente irão mapear o asteroide Psyche.

A aproximação também contou com apoio de outras missões espaciais que já estão em Marte. Equipamentos como os rovers Curiosity e Perseverance, além de sondas orbitais da NASA e da Agência Espacial Europeia, ajudaram na coleta de dados complementares sobre a atmosfera e a superfície do planeta.

Agora, a missão segue em direção ao asteroide Psyche, considerado um dos objetos mais misteriosos do sistema solar. A chegada está prevista para 2029.

Os cientistas acreditam que o asteroide possa ser parte do núcleo metálico exposto de um antigo corpo planetário destruído bilhões de anos atrás. Caso essa hipótese seja confirmada, a missão poderá ajudar pesquisadores a entender melhor como planetas rochosos, como a Terra, se formaram.

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O asteroide tem cerca de 280 quilômetros de largura e deverá ser estudado por meio de órbitas em diferentes altitudes. A nave fará mapas detalhados da superfície e buscará sinais sobre composição, estrutura interna e possíveis campos magnéticos.

A missão Psyche faz parte do programa Discovery, da NASA, voltado para projetos científicos de menor custo e alta relevância para a exploração espacial.

*Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles