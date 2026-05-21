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SpaceX adia o aguardado lançamento de seu foguete Starship

Uma nova tentativa de decolagem da versão mais recente do foguete Starship será realizada nesta sexta-feira (22/5)

Uma transmissão ao vivo do voo de teste começará cerca de 45 minutos antes da decolagem - (crédito: Reprodução/SpaceX)
Uma transmissão ao vivo do voo de teste começará cerca de 45 minutos antes da decolagem - (crédito: Reprodução/SpaceX)

A SpaceX, do bilionário Elon Musk, adiou na noite desta quinta-feira (21/5) o aguardado lançamento da versão mais recente de seu gigantesco foguete Starship, que deveria decolar do Texas para um voo de teste, segundo a transmissão ao vivo da empresa.

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A companhia tentará uma nova decolagem nesta sexta-feira (22/5) das 19:30 às 21:00, depois de uma tentativa na quinta marcada por múltiplas interrupções e retomadas da contagem regressiva. Esse voo de teste é crucial para a SpaceX, que prepara uma comentada abertura de capital na Bolsa.

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Por AFP
postado em 21/05/2026 22:41
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