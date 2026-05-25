Anvisa aprova novo medicamento vestível para tratar Parkinson avançado

O tratamento da biofarmacêutica AbbVie utiliza uma bomba infusora vestível que administra a medicação de forma contínua por 24 horas. - (crédito: reprodução/novanthealth)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira (25/5) um novo medicamento para tratamento de pacientes com Parkinson. O novo tratamento busca reduzir os sintomas através de uma bomba infusora vestível contínua administrada ao longo de 24 horas.

Registrado como Vyalev, o remédio será comercializado pela AbbVie, e tem foco em pessoas com estágio avançado na doença, que apresentam flutuações motoras severas e não responderam adequadamente às terapias convencionais.

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O medicamento combina componentes que trabalham em conjunto, a foslevodopa e foscarbidopa hidratada. Enquanto a foslevodopa aumenta os níveis de dopamina no no organismo para ajudar no controle motor, a foscarbidopa potencializa sua ação terapêutica.

A doença de Parkinson é uma condição neurodegenerativa, que afeta principalmente o controle dos movimentos, causada pela degeneração de neurônios produtores de dopamina. Apesar dos tratamentos, a doença não tem cura. Segundo dados da DATASUS existem 53.674 mil pacientes com Parkinson no Brasil, sendo 61% com comorbidades.

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Diferentes de outros medicamentos, o Vyalev não precisa de cirurgia, podendo ser configurado no consultório médico. A medicação foi desenhada para substituir o esquema de levodopa oral e inibidores da COMT, liberando o paciente da agenda rígida de comprimidos

Em estudos clínicos de 12 semanas, pacientes que usaram Vyalev alcançaram 2,72 horas a mais de tempo "On" em comparação a 0,97 horas para aqueles que usavam apenas pílulas de levodopa/carbidopa

Como funciona a bomba infusora vestível

A bomba infusora vestível é um dispositivo médico compacto, que não possuí tubos ou fios e adere diretamente à pele. Ela administra medicamentos ou nutrientes de forma contínua e automatizada. São amplamente usadas para a administração de insulina em pacientes com diabetes ou de medicamentos em tratamentos de dor.

O equipamento é fixado á pele por meio de um adesivo hipoalergênico. Uma microcânula ("micro agulha") é inserida sob a pele no momento da aplicação, por onde o medicamento flui. O equipamento é controlado remotamente através de um smartphone ou um pequeno controle dedicado.

Como não possui tubos extensores, o usuário pode realizar atividades físicas, tomar banho e dormir confortavelmente. A programação, dosagem e a colocação do dispositivo deve ser orientada e configurada por um profissional de saúde.

*Estagiária sob supervisão de ...

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