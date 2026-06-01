Cranioestenose: como identificar os sinais e quando se preocupar

A cirurgiã craniomaxilofacial Clarice Abreu alerta para a importância da avaliação precoce de alterações no crânio de bebês - (crédito: Divulgação)

A cranioestenose, também conhecida como craniossinostose, ocorre quando uma ou mais suturas do crânio de um bebê se fecham prematuramente. Essas suturas são essenciais para permitir que a cabeça cresça junto com o cérebro durante os primeiros meses e anos de vida.

Quando esse fechamento precoce acontece, o crânio pode crescer de forma assimétrica ou ter seu crescimento limitado em uma direção. Isso altera o formato da cabeça e, em alguns casos, pode exigir tratamento cirúrgico.

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Clarice Abreu, cirurgiã plástica e craniomaxilofacial com mais de 16 anos de experiência em reconstruções craniofaciais, destaca a importância de explicar o tema de forma acessível às famílias. Segundo a médica, muitas alterações na cabeça do bebê podem parecer semelhantes, mas ter causas distintas.

De acordo com uma publicação médica no NCBI Bookshelf, da National Library of Medicine, a condição afeta cerca de 1 a cada 2.000 a 2.500 crianças. A craniossinostose pode ser classificada como sindrômica ou não sindrômica, dependendo da associação com alterações genéticas.

O primeiro sinal costuma ser uma mudança persistente no formato da cabeça. O bebê pode apresentar um crânio alongado, achatamento em uma região específica, testa projetada, assimetria facial ou o fechamento antecipado da moleira.

Diferença entre cranioestenose e alterações posturais

A principal dificuldade para os pais é distinguir a cranioestenose da plagiocefalia posicional, causada pelo apoio prolongado de um lado da cabeça. Nos casos posturais, as suturas permanecem abertas e o tratamento geralmente envolve reposicionamento e fisioterapia.

Na cranioestenose, no entanto, o que ocorre é um fechamento ósseo precoce, e a abordagem pode incluir uma cirurgia. “A aparência da cabeça não basta para fechar diagnóstico. Dois bebês podem ter assimetrias parecidas visualmente, mas um ter uma alteração posicional e o outro apresentar fechamento precoce de sutura”, explica Dra. Clarice.

O diagnóstico é feito por meio de exame clínico e análise do crescimento do crânio. Exames de imagem, como a tomografia, podem ser solicitados para confirmar quais suturas estão fechadas e planejar o tratamento.

Quando a cirurgia é indicada, seu objetivo é permitir o crescimento adequado do cérebro e do crânio, além de melhorar o formato da cabeça. O procedimento é planejado por uma equipe multidisciplinar, e a avaliação precoce amplia as possibilidades de tratamento.

A médica reforça que o diagnóstico não deve gerar pânico, mas a avaliação não deve ser adiada. “O caminho mais seguro é investigar cedo, porque o tempo influencia diretamente as opções de cuidado”, afirma.

A cranioestenose é uma condição tratável, principalmente quando identificada no momento certo. A atenção dos pais e o acompanhamento pediátrico regular são fundamentais para garantir que cada bebê receba o cuidado necessário.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.