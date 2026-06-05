Dinossauro descoberto na China tinha quatro "asas" para planar

O novo microraptor Jian changmaensis (à esquerda) ataca a ave primitiva Gansus yumenensis (à direita) no que hoje é a Bacia de Changma, no noroeste da China, há aproximadamente 120 milhões de anos - (crédito: Ilustração de Lewis LaRosa, colorização de Jão Canola.)

Pesquisadores identificaram uma nova espécie de dinossauro na Bacia de Changma, no noroeste da China. Batizado de Jian changmaensis, o animal era um parente próximo do Velociraptor e pode ter sido o principal predador de aves primitivas que viveram na região durante o período Cretáceo Inferior.

A descoberta foi publicada na revista científica Annals of Carnegie Museum e ajuda a solucionar um mistério que intrigava paleontólogos há anos. No local, cientistas encontraram centenas de fósseis de aves pré-históricas. Entre eles, havia agrupamentos de ossos quebrados e compactados que lembram as pelotas regurgitadas por corujas modernas após a alimentação.

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Até agora, os pesquisadores suspeitavam que um predador maior fosse responsável por esses restos, mas não havia evidências fósseis diretas desse animal.

Um primo do Velociraptor

O Jian changmaensis pertence ao grupo dos dromeossauros, dinossauros carnívoros emplumados que eram parentes próximos das aves. O Velociraptor é o representante mais conhecido desse grupo.

A nova espécie integra uma linhagem chamada microraptores. Esses animais costumavam ser pequenos. A espécie mais conhecida tem tamanho semelhante ao de um corvo.

O novo fóssil, porém, chama atenção pelo porte. Segundo os pesquisadores, trata-se de um dos maiores microraptores já encontrados. "O fragmento do úmero que encontramos mede cerca de 10cm. Isso indica que o animal provavelmente tinha uma envergadura de aproximadamente 1,2m, semelhante à de uma coruja-das-torres", explicou Jingmai O'Connor, curadora associada de répteis fósseis do Field Museum, em Chicago, e autora sênior do estudo.

Os cientistas encontraram apenas parte do braço do animal, mas acreditam que ele possuía características semelhantes às de outros microraptores.

Esses dinossauros apresentavam penas longas tanto nos membros anteriores quanto nos posteriores. Na prática, pareciam ter quatro "asas".

Segundo os pesquisadores, o Jian changmaensis provavelmente não realizava voo ativo como as aves modernas. Em vez disso, utilizava as penas para planar entre árvores ou terrenos elevados.

"Jian e outros microraptores provavelmente não eram capazes de voar batendo as asas, mas podiam planar de forma semelhante a um esquilo-voador", afirmou O'Connor.

Evidência aponta para um antigo predador

Os pesquisadores consideram o novo dinossauro o principal candidato para explicar os restos de aves encontrados em Changma. De acordo com O'Connor, ele é o único dinossauro não aviário identificado no sítio fossilífero. Além disso, era carnívoro e significativamente maior do que os demais animais encontrados na região.

"Encontramos esses estranhos agrupamentos de ossos de aves quebrados e não sabíamos o que os produzia. Este novo microraptor é nossa melhor hipótese", disse a pesquisadora. A região já revelou mais de uma centena de fósseis de aves antigas, mas apenas um único exemplar de dinossauro não aviário.

Para os pesquisadores, a descoberta fornece informações importantes sobre o ambiente em que as primeiras aves evoluíram. Segundo Matt Lamanna, paleontólogo do Carnegie Museum of Natural History e autor correspondente do estudo, o fóssil oferece uma visão inédita da história biológica da Bacia de Changma. "Jian changmaensis revela que dinossauros não aviários viviam em uma região conhecida principalmente por seus fósseis de aves. Isso fornece informações valiosas sobre o contexto ecológico dos ancestrais das aves atuais", afirmou.