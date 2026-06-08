Chá de Oolong: saiba como fazer e quais os benefícios para o organismo

A nutricionista Ana Clara Cruz explicou ao Correio que a bebida reúne compostos bioativos que auxiliam no metabolismo, no controle da glicemia e na saúde cardiovascular, desde que associada a hábitos de vida equilibrados. - (crédito: reprodução/tavalontea)

Entre o chá verde e o chá preto, existe uma terceira opção que vem ganhando espaço na alimentação saudável. Conhecido como chá oolong, ou chá azul, a bebida tem origem asiática e é associada a beneficios que vão desde a saúde cardiovascular até o auxílio no metabolismo.

O chá é produzido a partir da planta Camellia sinensis, a mesma que dá origem aos chás verdes e pretos. O que diferencia o oolong é o processo de fabricação e o grau de oxidação das folhas. A nutricionista Ana Clara Cruz explica ao Correio que é justamente essa característica que torna o chá único.

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Enquanto o chá verde passa por mínima oxidação e o preto por oxidação completa, o oolong é parcialmente oxidado, reunindo compostos bioativos presentes em ambos os tipos de bebida. “Essa posição intermediária resulta em uma combinação de catequinas, mais comuns no chá verde, e teaflavinas, típicas do chá preto, associadas a efeitos positivos sobre o metabolismo e a saúde cardiovascular”, explica.

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Benefícios para o coração e diabetes

A nutricionista explica que os polifenóis e as catequinas presentes no chá podem contribuir para a saúde cardiovascular. Entre os possíveis efeitos estão a redução da absorção de colesterol, melhora da circulação sanguínea e auxílio no controle da pressão arterial.

Além disso, pequenos ensaios clínicos com pessoas diagnosticadas com diabetes tipo 2 observaram reduções nos níveis de glicose no sangue quando o chá de oolong foi incluído como complemento ao tratamento convencional.

Apesar dos resultados promissores, a nutricionista ressalta que os benefícios estão relacionados ao consumo regular dentro de um estilo de vida saudável. “O chá não deve ser visto como solução isolada, mas como parte de um conjunto de hábitos que inclui alimentação equilibrada, atividade física e acompanhamento profissional”, destaca.

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Pode ajudar no emagrecimento?

A fama do chá de oolong também está relacionada ao emagrecimento. De acordo com Ana, alguns estudos indicam que a combinação de cafeína e polifenóis pode aumentar discretamente o gasto energético e estimular a oxidação de gorduras.

No entanto, os efeitos observados são considerados modestos. “Ele pode funcionar como uma estratégia complementar, mas não promove perda de peso significativa sozinho. O emagrecimento continua dependendo principalmente da alimentação, da prática de exercícios, da qualidade do sono e dos hábitos de vida”, afirma.

Quantidade e cuidados no consumo

Ainda não existe uma recomendação oficial específica sobre a quantidade ideal de chá de oolong. Em pesquisas científicas, o consumo geralmente varia entre duas e quatro xícaras por dia, respeitando a tolerância individual à cafeína.

Alguns grupos, porém, devem ter atenção redobrada. Pessoas que utilizam anticoagulantes, medicamentos estimulantes ou que apresentam arritmias cardíacas podem sofrer interações relacionadas aos compostos presentes no chá.

A cafeína presente no chá também pode agravar sintomas de ansiedade, insônia e palpitações em indivíduos mais sensíveis. Para pessoas com hipertensão, o consumo moderado costuma ser considerado seguro, mas a orientação profissional é recomendada.

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Gestantes e crianças devem ter cautela

Durante a gestação, o principal cuidado está relacionado à ingestão de cafeína. Já no período de amamentação, a substância pode passar para o leite materno e provocar irritabilidade ou alterações no sono do bebê. No caso das crianças, não há uma quantidade considerada segura estabelecida pela ciência, motivo pelo qual especialistas recomendam evitar o consumo.

Como preparar corretamente

Para preservar melhor os compostos benéficos do chá, a temperatura da água faz diferença. A recomendação é utilizar água entre 80°C e 90°C e deixar as folhas em infusão por três a cinco minutos.

Segundo a nutricionista, a água fervente pode degradar parte das catequinas e alterar a composição dos polifenóis. O uso de folhas soltas também é preferível aos sachês, já que permite uma liberação mais gradual dos compostos e possibilita múltiplas infusões. Outro ponto importante é evitar a adição de açúcar, que pode interferir na absorção de substâncias antioxidantes presentes na bebida.

Embora pesquisas indiquem potencial para auxiliar na saúde cardiovascular, no controle glicêmico e no metabolismo, a nutricionsita reforça que os resultados devem ser interpretados com cautela.

Grande parte dos estudos ainda avalia associações e efeitos de curto prazo, o que impede conclusões definitivas sobre impactos a longo prazo. Por isso, o chá de oolong deve ser encarado como um aliado dentro de um estilo de vida saudável, e não como uma solução milagrosa para problemas de saúde ou emagrecimento.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia