Vênus e Júpiter protagonizam encontro raro neste mês; veja data

Vênus e Júpiter se encontram em 9 de junho de 2026 - (crédito: Vito Technology)

No dia 9 de junho, os dois planetas mais brilhantes do céu, Vênus e Júpiter, têm um encontro especial em Gêmeos. A separação chegará a apenas 1°30′, pouco mais do que a largura de um dedo estendido à distância do braço. Logo após o pôr do Sol, ambos estarão visíveis a olho nu.

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Embora possa parecer, encontros como estes não são comuns. No entanto, neste mês os dois planetas estarão lado a lado, próximos o suficiente para caber em fotos de campo ou serem vistos — juntos — por um binóculos.

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Se na próxima semana você avistar duas ‘estrelas’ muito brilhantes no céu, é muito provável que esteja presenciando este encontro planetário, pois Vênus brilhará com magnitude - 4.0, exibindo um tamanho aparente de 13.9", enquanto Júpiter estará com magnitude - 1.9, ocupando 31.9", segundo informações do site Star Walk.