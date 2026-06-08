Minúsculo e de hábitos restritos: o curioso animal descoberto em Taiwan

Comer, caçar, se acasalar e pôr ovos: essa é a vida da 'Thecacera Sesama' - (crédito: Reprodução / Universidade Nacional de Oceanografia de Taiwan)

Pesquisadores da Universidade Nacional de Oceanografia de Taiwan identificaram uma nova espécie de lesma marinha na região de Keelung, no norte do país asiático. A Thecacera Sesama, como foi batizada, se destaca por um detalhe minúsculo: o animal mede menos de três milímetros de comprimento. A pesquisa foi publicada na revista científica Zookeys, em maio.

Menor que um grão de arroz e com o corpo translúcido, repleto de marcas pretas e amarelas, a lesma-marinha ganhou o nome de Thecacera Sesama de mergulhadores que viram semelhanças entre o animal e a semente de gergelim (sesame, em inglês).

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A grande descoberta do pequeno espécime ocorreu em um verdadeiro golpe de sorte. A costa de Keelung sofre com tufões durante o verão e o mar agitado durante o inverno, fazendo com que pesquisadores só possam mergulhar em busca de lesmas marítimas durante um intervalo de quatro meses em um ano.

Foi em um desses mergulhos que o pesquisador Ho-Yeung Chan avistou a lesma em 2019, quando ainda era um estudante universitário. A descoberta teria passado em branco se não fosse a ajuda da especialista Hsini Lin, contatada por Ho-Yeung através das redes sociais. Um exame de DNA confirmou que se trata de um novo espécime.

Vida tranquila

Apesar do clima adverso da região de Keelung, que dificultou as pesquisas, o que os cientistas descobriram foi um espécime de hábitos primários. Ou seja, o cotidiano da lesma T. Sesama se restringe somente à alimentação, à caça, ao acasalamento e à postura de ovos.

Esses ovos são colocados em briozoários, que são minúsculos invertebrados aquáticos que servem tanto de habitat quanto de alimento para o animal. Curiosamente, o próprio briozoário utilizado pela lesma também pode ser classificado como uma nova espécie.

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Segundo a equipe responsável pela descoberta, muitas outras espécies nas águas de Taiwan ainda devem ser encontradas e estudadas, com a T. Sesama sendo apenas a “ponta do iceberg”.