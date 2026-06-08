Minúsculo e de hábitos restritos: o curioso animal descoberto em Taiwan

Pesquisadores da Universidade Nacional de Oceanografia de Taiwan identificaram uma nova espécie de lesma marinha na região de Keelung, no norte do país asiático. A Thecacera Sesama, como foi batizada, se destaca por um detalhe minúsculo: o animal mede menos de três milímetros de comprimento. A pesquisa foi publicada na revista científica Zookeys, em maio.
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Menor que um grão de arroz e com o corpo translúcido, repleto de marcas pretas e amarelas, a lesma-marinha ganhou o nome de Thecacera Sesama de mergulhadores que viram semelhanças entre o animal e a semente de gergelim (sesame, em inglês).
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A grande descoberta do pequeno espécime ocorreu em um verdadeiro golpe de sorte. A costa de Keelung sofre com tufões durante o verão e o mar agitado durante o inverno, fazendo com que pesquisadores só possam mergulhar em busca de lesmas marítimas durante um intervalo de quatro meses em um ano.
Foi em um desses mergulhos que o pesquisador Ho-Yeung Chan avistou a lesma em 2019, quando ainda era um estudante universitário. A descoberta teria passado em branco se não fosse a ajuda da especialista Hsini Lin, contatada por Ho-Yeung através das redes sociais. Um exame de DNA confirmou que se trata de um novo espécime.
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Vida tranquila
Apesar do clima adverso da região de Keelung, que dificultou as pesquisas, o que os cientistas descobriram foi um espécime de hábitos primários. Ou seja, o cotidiano da lesma T. Sesama se restringe somente à alimentação, à caça, ao acasalamento e à postura de ovos.
Esses ovos são colocados em briozoários, que são minúsculos invertebrados aquáticos que servem tanto de habitat quanto de alimento para o animal. Curiosamente, o próprio briozoário utilizado pela lesma também pode ser classificado como uma nova espécie.
Segundo a equipe responsável pela descoberta, muitas outras espécies nas águas de Taiwan ainda devem ser encontradas e estudadas, com a T. Sesama sendo apenas a “ponta do iceberg”.