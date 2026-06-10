Sistema diagnostica tumores cerebrais em minutos e supera especialistas

A grande diversidade de tumores do cérebro e da medula espinhal torna o diagnóstico complexo. Atualmente, muitos só podem ser identificados com segurança pela análise de suas propriedades moleculares, um processo considerado padrão ouro na classificação de tumores cerebrais.
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Contudo, esses testes exigem laboratórios especializados, equipamentos caros e quantidade suficiente de material tumoral. Os resultados costumam demorar cerca de duas semanas, e a tecnologia necessária não está disponível em muitas regiões do mundo.
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Um novo sistema de inteligência artificial chamado “Hetairos” promete melhorias substanciais. Desenvolvido por especialistas em Heidelberg, na Alemanha, ele prevê a qual subgrupo molecular um tumor pertence usando apenas cortes histológicos de rotina.
O Hetairos foi treinado com mais de 11.000 cortes de tecido digitalizados de 9.606 pacientes. Os dados vieram de onze centros médicos em quatro continentes. No total, o sistema distingue 102 subtipos moleculares diferentes de tumores, abrangendo quase todo o espectro da classificação atual da OMS.
Hetairos supera especialistas experientes
A IA não apenas fornece seu diagnóstico, mas também indica o grau de confiança nele. Em aproximadamente 50% a 70% dos casos, o Hetairos fez previsões com alta certeza, atingindo uma precisão de 87% a 88%. Mesmo quando incerto, geralmente conseguia reduzir o número de diagnósticos possíveis.
Uma comparação direta com especialistas humanos mostrou a capacidade do sistema. Cinco neuropatologistas experientes receberam 210 casos e, com base apenas nos cortes histológicos, alcançaram uma média de acerto de 30%. O Hetairos obteve 68%.
Ao considerar os três diagnósticos mais prováveis, a IA atingiu 84% de precisão, enquanto os especialistas conseguiram cerca de 50%. “Os resultados mostram que os sistemas de IA modernos agora são capazes de reconhecer padrões morfológicos extremamente sutis”, afirma Felix Sahm, um dos líderes da pesquisa.
Em um estudo prospectivo, o diagnóstico molecular completo levou, em média, doze dias. O Hetairos gerou seus resultados em apenas doze minutos em um computador padrão, após a digitalização dos tecidos. Incluindo a preparação e a digitalização, os resultados ficaram disponíveis entre 24 horas e dois dias.
A ferramenta pode ser valiosa em situações onde os métodos moleculares tradicionais atingem seus limites, como em casos de material tumoral insuficiente. O sistema também destaca as áreas no tecido que foram importantes para sua decisão, permitindo que os médicos compreendam a base do diagnóstico da IA. “Desenvolvemos o Hetairos principalmente como uma ferramenta de apoio ao diagnóstico”, explica o neuropatologista.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.