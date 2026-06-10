Sistema diagnostica tumores cerebrais em minutos e supera especialistas

A inteligência artificial Hetairos acelera o diagnóstico de tumores cerebrais de dias para minutos, revolucionando a medicina. - (crédito: Flow)

A grande diversidade de tumores do cérebro e da medula espinhal torna o diagnóstico complexo. Atualmente, muitos só podem ser identificados com segurança pela análise de suas propriedades moleculares, um processo considerado padrão ouro na classificação de tumores cerebrais.

Contudo, esses testes exigem laboratórios especializados, equipamentos caros e quantidade suficiente de material tumoral. Os resultados costumam demorar cerca de duas semanas, e a tecnologia necessária não está disponível em muitas regiões do mundo.

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Um novo sistema de inteligência artificial chamado “Hetairos” promete melhorias substanciais. Desenvolvido por especialistas em Heidelberg, na Alemanha, ele prevê a qual subgrupo molecular um tumor pertence usando apenas cortes histológicos de rotina.

O Hetairos foi treinado com mais de 11.000 cortes de tecido digitalizados de 9.606 pacientes. Os dados vieram de onze centros médicos em quatro continentes. No total, o sistema distingue 102 subtipos moleculares diferentes de tumores, abrangendo quase todo o espectro da classificação atual da OMS.

Hetairos supera especialistas experientes

A IA não apenas fornece seu diagnóstico, mas também indica o grau de confiança nele. Em aproximadamente 50% a 70% dos casos, o Hetairos fez previsões com alta certeza, atingindo uma precisão de 87% a 88%. Mesmo quando incerto, geralmente conseguia reduzir o número de diagnósticos possíveis.

Uma comparação direta com especialistas humanos mostrou a capacidade do sistema. Cinco neuropatologistas experientes receberam 210 casos e, com base apenas nos cortes histológicos, alcançaram uma média de acerto de 30%. O Hetairos obteve 68%.

Ao considerar os três diagnósticos mais prováveis, a IA atingiu 84% de precisão, enquanto os especialistas conseguiram cerca de 50%. “Os resultados mostram que os sistemas de IA modernos agora são capazes de reconhecer padrões morfológicos extremamente sutis”, afirma Felix Sahm, um dos líderes da pesquisa.

Em um estudo prospectivo, o diagnóstico molecular completo levou, em média, doze dias. O Hetairos gerou seus resultados em apenas doze minutos em um computador padrão, após a digitalização dos tecidos. Incluindo a preparação e a digitalização, os resultados ficaram disponíveis entre 24 horas e dois dias.

A ferramenta pode ser valiosa em situações onde os métodos moleculares tradicionais atingem seus limites, como em casos de material tumoral insuficiente. O sistema também destaca as áreas no tecido que foram importantes para sua decisão, permitindo que os médicos compreendam a base do diagnóstico da IA. “Desenvolvemos o Hetairos principalmente como uma ferramenta de apoio ao diagnóstico”, explica o neuropatologista.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.