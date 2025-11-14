Novo sistema detecta câncer de pele melanoma com 95% de precisão

Tipo mais grave de câncer de pele, o melanoma pode ser confundido com uma mancha inofensiva no início, o que dificulta a detecção - (crédito: Agência Brasil)

Um sistema que combina análise de imagens e histórico do paciente é capaz de detectar incidência do melanoma com 94,5% de precisão. A ferramenta usa inteligência artificial para otimizar o diagnóstico da doença, uma vez que considera não só o exame da mancha na pele, mas dados como idade, sexo ou localização da lesão no corpo.

Tipo mais grave de câncer de pele, o melanoma pode ser confundido com uma mancha inofensiva no início, o que dificulta a detecção. Autor principal do estudo, Gwangill Jeon, professor da Universidade Nacional de Incheon, Coreia do Sul, explica que a pesquisa treinou a IA para reconhecer ligações entre o que apareceu na pele e os dados do paciente. Segundo o pesquisador, a ideia é implementar a nova tecnologia para ajudar médicos em um diagnóstico rápido e tratamento eficaz.

“O câncer de pele, particularmente o melanoma, é uma doença em que a detecção precoce é crucial para determinar as taxas de sobrevivência”, explica Jeon. “Como o melanoma é difícil de diagnosticar apenas com base em características visuais, reconheci a necessidade de tecnologias de convergência de IA que possam considerar tanto os dados de imagem quanto as informações do paciente.”

Para formulação da ferramenta, os cientistas utilizaram um conjunto de dados com mais de 33 mil imagens dermatoscópicas, além de analisar a importância de cada indicador como tamanho da lesão, idade e local do corpo para tornar a tecnologia mais transparente.

“O estudo representa um passo em direção ao diagnóstico personalizado e à medicina preventiva por meio da convergência da tecnologia de IA”, aponta o pesquisador. O artigo vai ser publicado na revista Information Fusion em 1º de dezembro, mas já está disponível na internet.

Além da instituição coreana, colaboraram pesquisadores da Universidade do Oeste da Inglaterra, Universidade Anglia Ruskin, no Reino Unido, e o Colégio Militar Real do Canadá.