Câncer de mama em homens: ator de "X-Men" alerta sobre a doença rara

O ator canadense Tyler Mane, conhecido pelo vilão Dentes-de-Sabre no filme X-Men, de 2000, trouxe visibilidade ao câncer de mama masculino. Aos 59 anos, ele revelou o diagnóstico e o início do tratamento com quimioterapia.
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Mane usou suas redes sociais para tornar o caso público e alertar outros homens sobre a importância de reconhecer os sinais da doença e buscar ajuda médica rapidamente.
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O câncer de mama afeta um em cada 750 homens no mundo, representando cerca de 1% de todos os casos registrados. A falta de conhecimento faz com que o diagnóstico ocorra em estágios mais avançados.
Segundo Guilherme Novita, líder nacional de mastologia da Oncoclínicas, a conscientização é uma ferramenta essencial para mudar esse cenário. Ele aponta que a falsa percepção de que a doença é exclusivamente feminina faz com que muitos homens ignorem os sintomas.
Sinais de alerta do câncer de mama em homens
O sintoma mais comum é o surgimento de um nódulo endurecido na região da mama, geralmente próximo ao mamilo e sem dor. Outros sinais que merecem atenção incluem:
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Alterações na aparência do mamilo, como retração, inversão, descamação ou feridas;
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Presença de secreção, especialmente com sangue;
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Mudanças na pele da mama, como vermelhidão, espessamento ou aspecto de "casca de laranja";
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Retração da pele, deformidades e aumento dos gânglios nas axilas em casos avançados.
Fatores de risco incluem histórico familiar da doença, mutações genéticas como BRCA1 e BRCA2, idade avançada, obesidade e alcoolismo. Condições que elevam os níveis de estrogênio, como a cirrose hepática, também aumentam o perigo.
Não existe recomendação de mamografia de rotina para homens sem fatores de risco. Por isso, a observação do próprio corpo é fundamental para um diagnóstico precoce, que aumenta as chances de cura e permite tratamentos menos agressivos.
O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que, até o fim de 2026, o Brasil registrará 78.610 novos casos de câncer de mama. Desse total, aproximadamente 780 serão em homens. O desconhecimento sobre o tema contribui para que a doença seja descoberta em fases avançadas nesse grupo.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.