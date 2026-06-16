Vida social ativa é mais importante para o cérebro do que a idade, diz pesquisa

Para alcançar esses dados, os cientistas acompanharam 3.966 adultos, com idades que variavam entre 19 a 94 anos - (crédito: Reprodução/Freepik)

Um novo estudo desenvolvido por pesquisadores do Centro de Saúde Cerebral (CBH) da Universidade do Texas (EUA) fez descobertas relevantes sobre o envelhecimento e a relação com a perda de agilidade mental. Os resultados da pesquisa, publicados na revista Scientific Reports, mostraram que a saúde cerebral e as habilidades cognitivas podem continuar a melhorar ao longo da vida.

Leia também: Alface muda de cor após edição genética e ganha reforço antioxidante

Para alcançar esses dados, os cientistas acompanharam 3.966 adultos, com idades que variavam entre 19 a 94 anos, durante um período de três anos. Para avaliar as mudanças na saúde e desempenho dos participantes do estudo foi utilizado o Índice de Saúde Cerebral (BHI em inglês), desenvolvido pelos próprios pesquisadores do CBH.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O teste tem o objetivo de detectar tanto melhorias quanto declínios na saúde do cérebro, medindo três das principais áreas do órgão: clareza mental, equilíbrio emocional e a conexão com pessoas. "Por muito tempo, operamos sob a noção ultrapassada de que precisamos esperar que algo ruim aconteça com nossos cérebros antes de fazermos algo por eles”, disse Sandra Bond Chapman, uma das principais autoras do estudo.

Um dos fatores apontados pelo estudo como determinantes para manter a agilidade mental foi o engajamento social que a pessoa cultiva ao longo da vida. Já dados como idade, gênero e nível de escolaridade não tiveram tanta influência. No entanto, um detalhe chamou a atenção dos pesquisadores: a grande maioria das pessoas estudadas eram brancas, do sexo feminino e tinham alguma formação universitária.

"Estamos trabalhando arduamente para aumentar a representatividade, para que possamos ter ainda mais confiança em como isso se aplica à população em geral, especialmente às comunidades tipicamente sub-representadas em pesquisas.", completou Sandra. A pesquisadora destaca também a importância de tornar descobertas.