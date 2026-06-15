Estudo releva imagens raras de "cachorro fantasma" da Amazônia

O pouco conhecido cachorro-do-mato-de-orelhas-curtas (Atelocynus microtis) resolveu aparecer para as câmeras de um estudo desenvolvido na Bolívia, com o apoio da Wildlife Conservation Society (WCS). Com a ajuda de armadilhas fotográficas, o projeto captou mais de 500 imagens do raro animal entre 2001 e 2024, provando que a espécie existe em maior quantidade do que a esperada pelos cientistas.
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Publicado na revista científica Neotropical Biology and Conservation, em março, o estudo "Revelando o fantasma" foi liderado pelo biólogo britânico Robert Wallace e apresenta cenas inéditas de um dos animais menos observados da América Latina.
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Discreto e arisco, o cachorro-de-orelhas-curtas é descrito pelos pesquisadores como um animal relativamente baixo, de pernas curtas, cabeça larga e pelagem densa que pode variar entre cinza escurecido e marrom avermelhado. Os hábitos observados mostram que o “fantasma” é bastante alheio a locais abertos e que prefere sair durante o período do dia e o anoitecer.
Ele foi visto em áreas preservadas da Amazônia e em territórios indígenas, no norte da Bolívia. Os pesquisadores apontam que a preferência do animal pela mata virgem afastada dos rios reforça a importância da preservação do bioma.
“Nossos resultados também apontam que a abundância do cachorro-de-orelhas-curtas pode variar com o tempo. Embora não haja evidências para explicar as variações temporais, é importante destacar que publicações anteriores já sugeriram que doenças de cachorros domésticos afetaram negativamente a população dos cachorros-de-orelhas curtas”, explica o estudo.