Alface muda de cor após edição genética e ganha reforço antioxidante

Pesquisadores da Universidade de Tsukuba, no Japão, conseguiram transformar alfaces roxas em verdes por meio de edição genética e descobriram um efeito inesperado: o aumento de compostos antioxidantes considerados benéficos à saúde. O estudo revelou que, ao bloquear a produção das antocianinas, pigmentos responsáveis pela coloração avermelhada das folhas, a planta passou a acumular outros flavonoides importantes, como a quercetina, sem prejuízos significativos ao crescimento.
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A cor característica da alface roxa é resultado da presença de antocianinas, compostos polifenólicos conhecidos pelas propriedades antioxidantes. Esses pigmentos são produzidos pelas plantas a partir de uma cadeia de reações químicas iniciada pelo aminoácido fenilalanina. Durante o processo, diversos flavonoides são formados até que parte deles seja convertida em antocianinas.
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No novo estudo, os cientistas utilizaram técnicas de edição genômica para desativar o gene responsável pela produção da enzima diidroflavonol 4-redutase, essencial em uma das etapas finais da formação das antocianinas. Sem essa enzima, as plantas deixaram de produzir os pigmentos vermelhos e passaram a apresentar folhas verdes.
Análises de laboratórios mostraram também um aumento significativo nos níveis de outros flavonoides, especialmente a quercetina, substância associada à ação antioxidante e anti-inflamatória. Segundo os pesquisadores, o bloqueio da produção de antocianinas redirecionou o metabolismo da planta para o acúmulo de compostos precursores da mesma via bioquímica.
Mesmo com alterações expressivas na composição química, a alface geneticamente modificada não apresentou impactos relevantes no crescimento ou na produtividade. Para os cientistas, o resultado demonstra que é possível modificar o equilíbrio de flavonoides nas plantas sem comprometer o desenvolvimento agrícola.
Os pesquisadores destacam ainda que a produção de flavonoides é altamente influenciada por fatores ambientais, como temperatura e intensidade da luz. Em sistemas de cultivo indoor, conhecidos como “fábricas de plantas”, essas condições podem ser controladas com precisão, permitindo o desenvolvimento de variedades de alface com características nutricionais específicas.
Embora ainda não tenha sido realizada uma comparação direta entre a nova alface verde modificada e variedades tradicionais de alface verde, os especialistas afirmam que a alface roxa já tem naturalmente altos níveis de polifenóis. Por isso, a técnica pode abrir caminho para a criação de hortaliças com componentes funcionais personalizados, voltadas tanto para a alimentação saudável quanto para sistemas modernos de agricultura.
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