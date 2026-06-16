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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Microsoft lança agente de IA com pagamento por uso

A nova ferramenta continua exigindo uma assinatura paga do Microsoft 365 Copilot, mas agora cada tarefa executada será cobrada separadamente, de acordo com o poder de processamento consumido

Inteligência Artificial - (crédito: Freepik/Dragos Condrea)
Inteligência Artificial - (crédito: Freepik/Dragos Condrea)

A Microsoft mudou a forma como cobra pelo seu software pela primeira vez em duas décadas e vai oferecer um sistema de pagamento por uso de seu novo agente de IA, que se somará ao tradicional sistema de assinatura. 

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A mudança é motivada pelo aumento vertiginoso do custo de operação da inteligência artificial e foi divulgada nesta terça-feira (16), quando a empresa lançou o Copilot Cowork, um "agente" de IA capaz de realizar tarefas de escritório de forma autônoma, como redigir documentos, planilhas e enviar e-mails. 

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A nova ferramenta continua exigindo uma assinatura paga do Microsoft 365 Copilot, mas agora cada tarefa executada será cobrada separadamente, de acordo com o poder de processamento consumido.

O Copilot Cowork é a aposta da Microsoft na chamada "IA agêntica" (pelo uso de agentes para tarefas específicas), uma onda que tomou conta do Vale do Silício e transformou simples chatbots em assistentes capazes de executar tarefas em nome do usuário. 

Ao agente é possível atribuir uma meta ou uma tarefa e deixá-lo executá-la sozinho, às vezes por várias horas. 

A razão do novo esquema de preços se resume ao custo: operar esses sistemas de IA exige muito mais poder de processamento do que o necessário para um mecanismo de busca ou um chatbot, e seu consumo pode variar amplamente de um usuário para outro. 

O novo plano será "como quando você enche o tanque de gasolina no posto", exemplificou à AFP Charles Lamanna, vice-presidente-executivo da Microsoft para Copilot e agentes. 

Tradicionalmente, a Microsoft trabalhava com um sistema de assinatura com valores fixos e previsíveis.  Para Lamanna, é "a única forma de tornar o modelo viável". 

As empresas poderão estabelecer tetos de gastos por funcionário, por equipe ou por departamento.

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Por AFP
postado em 16/06/2026 17:42
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