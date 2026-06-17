Espetáculo nos céus: entenda o fenômeno lunar desta quarta (17)

O fim de tarde desta quarta-feira (17/6) fez os brasilienses olharem para cima. No céu, a rara conjunção entre a Lua crescente e os planetas Mercúrio, Vênus e Júpiter deu um show astronômico à olho nú para todo o país.

Vênus, o planeta mais brilhante do sistema solar, apareceu como uma estrela colada à Lua no entardecer. Não muito distantes, Vênus e Júpiter também deram as caras no céu.

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“A maioria do país viu uma conjunção muito próxima. Já no Norte e no Nordeste do país, houve a ocultação”, explica Marcelo Domingues, membro da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon). “Ou seja, a Lua passou na frente de Vênus. Na verdade, isso é apenas um efeito de perspectiva”.

De acordo com o especialista, o fenômeno de ocultação de um planeta pelo satélite natural não é exatamente raro, porém acontece em localidades específicas. No caso desta quarta, quem viu o céu dos Estados Unidos, do norte da América do Sul e de parte do Atlântico conseguiu ter a impressão de um “eclipse” de Vênus.

“É um fenômeno que acontece todo ano em diversos lugares do planeta Terra. Mas acontecer em horas e locais adequados, como hoje, não é comum”, aponta Marcelo.

A conjunção da Lua com os três planetas não foi o único momento especial para os amantes da astronomia neste mês. Na quinta-feira (11), a Estação Espacial Internacional ficou visível no céu noturno de muitas cidades brasileiras. Em órbita a mais de 400 km de distância, o laboratório científico está no espaço desde o ano 2000.